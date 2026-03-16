Expertos de HM Hospitales analizan en Málaga avances en el abordaje integral y coordinado de la patología cardiovascular

Especialistas de HM Hospitales analizan en Málaga avances en el abordaje integral y coordinado de la patología cardiovascular. - HM HOSPITALES

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cardiología de HM Hospitales en Málaga ha celebrado la VIII edición del Curso de Actualización en Cardiología: 'Manejo práctico conjunto del paciente con cardiopatía desde Atención Primaria', un encuentro formativo que ha reunido durante dos jornadas a profesionales sanitarios con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias clínicas en torno a las principales patologías cardiovasculares.

El curso, organizado por el doctor Pedro Chinchurreta, jefe del Servicio de Cardiología de HM Hospitales en la Territorial Sur, y el doctor Daniel Gaitán, coordinador del Servicio, se ha desarrollado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga y ha contado con la participación de especialistas en cardiología, atención primaria y urgencias, han informado desde el grupo en una nota.

Además, el Hospital Internacional HM Santa Elena ha acogido un encuentro de cardiología en el que ha participado el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, así como los máximos referentes en cardiología procedentes de hospitales de otros territorios del grupo, con el objetivo de crear un espacio para la reflexión y la coordinación que continúe impulsando el modelo asistencial de la Unidad de Cardiología de HM Hospitales.

Han intervenido también el doctor Cristóbal Belda, director general médico; la doctora Virginia Grando, directora territorial sur; la facultativa Leticia Fernández-Friera, directora de HM CIEC; así como los directores médicos de HM Hospitales en Málaga y jefes del Servicio de Cardiología de cada territorio, que han abordado los principales retos actuales en la atención cardiovascular.

De estos retos se ha hablado también el citado VIII Curso de Actualización en Cardiología, poniendo el foco en el abordaje integral y coordinado de la patología cardiovascular desde el primer nivel de asistencia. En este sentido, los expertos han analizado aspectos clave como la insuficiencia cardiaca, los factores de riesgo cardiovascular, la fibrilación auricular y el manejo del paciente cardiológico desde atención primaria, combinando ponencias científicas con la presentación de casos clínicos reales.

Uno de los ejes centrales del curso ha sido la insuficiencia cardiaca, donde se han revisado las estrategias terapéuticas más actuales tanto en pacientes con fracción de eyección reducida como preservada, así como el papel de los nuevos tratamientos farmacológicos en la mejora del pronóstico.

Asimismo, se ha profundizado en el impacto de la diabetes tipo 2 y la obesidad en el riesgo cardiovascular, y en la importancia de un adecuado control lipídico y de la hipertensión arterial para prevenir eventos cardiovasculares.

En el ámbito de las arritmias, las sesiones dedicadas a la fibrilación auricular han abordado cuestiones como el control del ritmo frente al control de la frecuencia, el manejo del riesgo trombótico y las opciones terapéuticas en pacientes con contraindicación para anticoagulación, incluyendo técnicas como el cierre de orejuela izquierda.

El curso ha incluido además varias charlas magistrales, entre ellas una dedicada a la aterosclerosis subclínica desde un enfoque multidisciplinar, impartida por la doctora Leticia Fernández-Friera, directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC, así como la conferencia de clausura sobre el tratamiento percutáneo de las cardiopatías estructurales, a cargo del doctor Cristóbal Urbano, jefe de sección de hemodinámica de HM Hospitales en Málaga.

Otro de los momentos destacados ha sido la sesión interactiva denominada 'Tormenta Electrocardiográfica', en la que se realizó una lectura crítica de electrocardiogramas aportados por los propios asistentes, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la discusión clínica entre especialistas.

Durante la inauguración del curso, la doctora Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, destacó "la importancia de la formación continuada y de la colaboración entre profesionales de diferentes ámbitos asistenciales para mejorar los resultados en salud de los pacientes". Asimismo, subrayó el compromiso del Grupo con la excelencia clínica, la docencia y la actualización constante de sus equipos médicos.

Por su parte, el doctor Chinchurreta, incidió en la relevancia de un encuentro como este, "en el que profesionales de diversas especialidades comparten experiencias y conocimiento para ofrecer siempre la mejor asistencia sanitaria y mantener así el compromiso de HM Hospitales con la excelencia".

Finalmente, el doctor Gaitán quiso recordar que las enfermedades cardiovasculares "siguen siendo la principal causa de muerte en España, concretamente un 26% de los fallecimientos totales, según datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), por lo que es fundamental que trabajemos coordinados y en continua búsqueda de los mejores avances para salvar la vida de nuestros pacientes".

Con esta nueva edición, el Curso de Actualización en Cardiología se consolida como una cita formativa de referencia para los profesionales de la provincia de Málaga, promoviendo el intercambio de conocimiento entre especialistas y reforzando la coordinación entre atención primaria y cardiología para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

HM Hospitales cuenta en la provincia de Málaga con tres hospitales, como son HM Málaga, HM Gálvez y HM Santa Elena, éste último con una clara orientación internacional; y el Policlínico HM El Palo.