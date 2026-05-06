El PSOE de Sevilla afea a Juanma Moreno el "grave retroceso" del sistema educativo andaluz durante su mandato

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Marta Alonso, en su visita assl IES Juan Ciudad Duarte de Bormujos. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Marta Alonso, ha recriminado este miércoles desde Bormujos (Sevilla) el "grave retroceso que sufre" el sistema educativo público andaluz bajo el Gobierno del Partido Popular. En una visita al IES Juan Ciudad Duarte, Marta Alonso ha puesto como ejemplo de la "desidia" del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, la situación de este centro, que a su juicio, desde 2019 reivindica la eliminación de caracolas y la construcción de ocho nuevas aulas "que nunca llegan".

"No llegan las infraestructuras de calidad, pero tampoco llega la educación pública porque el Partido Popular se ha dedicado a eliminar 2.700 unidades en Primaria y Secundaria", ha afirmado la candidata. Según ha recogido la formación en una nota, Alonso ha alertado de que Andalucía soporta la ratio más alta de España, con hasta 30 alumnos por aula, lo que conlleva un profesorado "quemado y asfixiado por una burocracia que les obliga a dedicar más tiempo a justificar su trabajo que a impartir formación".

Sobre la situación del alumnado con necesidades especiales, la candidata socialista ha asegurado que "es un maltrato institucional que un profesional solo pueda dedicarle diez minutos a la semana a un alumno que requiere atención específica", y ha criticado el anuncio de eliminación del ciclo básico de FP para estos alumnos. "Morenoles roba la posibilidad de un futuro digno y de una inserción laboral real", ha afeado.

Para los socialistas, este "deterioro responde a una estrategia de privatización que afecta también a la Formación Profesional y a la Universidad". "Están sometiendo a las clases medias a pagar dos veces: con sus impuestos y con matrículas privadas, porque el PP no oferta en la pública los ciclos que nuestros jóvenes demandan", ha lamentado Marta Alonso.

Frente a este "modelo privatizador", la candidata socialista ha definido las próximas elecciones como un "referéndum por lo público". Marta Alonso ha lanzado un mensaje de esperanza comprometiéndose a que un gobierno socialista incrementará la plantilla en 13.000 profesionales y bajará las ratios a 18 alumnos en Infantil y 20 en Primaria.

"Sabemos cómo cuidar a nuestro alumnado. Por eso, vamos a promulgar una Ley Andaluza de Inclusión Educativa para que nadie se quede atrás. El próximo 17 de mayo, los andaluces y andaluzas tienen la oportunidad de decir sí a lo público y sí a una educación de calidad", ha concluido.

