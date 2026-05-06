Vox pide en el Congreso "reforzar" medios frente a la "inmigración ilegal" y prioridad nacional en dependencia

Carteles de la campaña ‘La inmigración masiva tiene consecuencias’, frente al Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado esta semana tres proposiciones no de ley con la 'prioridad nacional' y la "inmigración ilegal" en el fondo en plena campaña electoral para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En concreto, las proposiciones presentadas piden un nuevo despliegue de la Guardia Civil en zonas rurales ante "el aumento de la delincuencia", un refuerzo del sistema judicial ante "el colapso agravado por el narcotráfico y la inmigración ilegal" y establecer el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales, especialmente en referencia a la dependencia.

En la primera de las iniciativas, Vox ha señalado un "incremento de la inseguridad" en España, y "sobre todo" en Andalucía. Según datos recogidos en el escrito consultado por Europa Press, la criminalidad en la comunidad ha subido un 25% entre 2017 y 2025. En especial, el partido ha puesto el foco en un aumento del 266% de las agresiones sexuales con penetración y un 173% en los secuestros.

Vox ha vinculado estos datos a "la sofisticación de las mafias del narcotráfico y a la conexión del crimen organizado con la inmigración ilegal". En este sentido, la proposición pide al Gobierno central restablecer "de inmediato" la unidad especial OCON-Sur, junto con incremento del número de efectivos y el diseño de un nuevo despliegue de la Guardia Civil que "garantice la presencia permanente y la respuesta inmediata" en las zonas rurales.

El narcotráfico y la inmigración ilegal también son el eje de la segunda de las proposiciones presentadas por Vox. El partido ha lamentado la "saturación estructural" de la Administración de Justicia en Andalucía, con más de 860.000 asuntos pendientes en 2024.

Vox ha pedido un aumento "inmediato" de medios materiales y humanos para "revertir" una situación que, a su juicio, se ha agravado con la "presión del crimen organizado y el impacto de la inmigración masiva". Por ello, pide al Gobierno "declarar la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal" en el Estrecho de Gibraltar como "situación de interés para la Seguridad Nacional".

Asimismo, el escrito recoge la petición de reformar el artículo 89 del Código Penal para "asegurar la expulsión de extranjeros condenados" y garantizar que los delincuentes internacionales "cumplan sus penas en sus países de origen".

En la última proposición, Vox ha elevado su propuesta de 'prioridad nacional' pidiendo al Gobierno central que lo garantice en las ayudas sociales. Un escrito que va de la mano de una denuncia por el "colapso" en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destacando que en Andalucía la lista de espera supera las 50.000 personas con una demora media de casi 500 días.

Por ello, la proposición también pide "desburocratizar" los trámites de reconocimiento y promover incentivos fiscales y laborales para que las familias "puedan dedicarse al cuidado de sus mayores y dependientes en el hogar".

Las tres proposiciones llegan junto al anuncio de Vox este martes del registro de una iniciativa en todos los parlamentos donde tiene representación para exigir que el acceso a todas las ayudas esté inspirado en el principio de prioridad nacional, al igual que arraigo "verificable" para obtenerlas.

También ha propuesto la derogación o modificación "de toda la normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional, incluyendo una modificación en última instancia de la Ley e Extranjería".