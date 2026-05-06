Vox despliega una lona gigante en un olivar de la provincia de Jaén para denunciar el arranque de olivos

Imagen de la lona desplegada entre olivares - VOX

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha desplegado una lona gigante de 300 metros cuadrados en un olivar de la provincia de Jaén con el lema 'Las raíces son el futuro', en una acción con la que buscan denunciar "la tala masiva de olivos y la sustitución del campo productivo español por modelos especulativos ajenos a la identidad y necesidades del mundo rural".

Según ha informado la formación en una nota, con esta iniciativa se pretende "llamar la atención sobre el abandono progresivo del campo español, la pérdida de explotaciones familiares y el arranque de cultivos históricos que durante generaciones han dado trabajo, alimento e identidad a miles de familias".

Desde Vox advierten de que "lo que está ocurriendo en el campo español no es progreso, sino desarraigo", y denuncian que olivos centenarios, viñedos y tierras de cultivo están siendo eliminados "para sustituirlos por decisiones cortoplacistas que solo buscan rentabilidad inmediata".

"La agricultura no es solo un sector económico. El campo no es un decorado. Es una forma de vida, el sustento de miles de familias y la base de nuestra identidad como nación", afirman desde la formación.

Vox ha incidido en que detrás de cada olivo arrancado desaparece también una parte de la historia de España: generaciones enteras de agricultores, tradiciones, modos de vida y una relación con la tierra construida durante siglos.

La formación critica además que mientras se destruye el campo productivo, los agricultores y ganaderos sufren precios ruinosos, competencia desleal y políticas que dificultan cada vez más su supervivencia.

"Nos dicen que esto es el futuro. Pero no hay futuro sin raíces. No hay progreso si se destruye aquello que sostiene nuestra tierra, nuestra economía y nuestra forma de vivir", afirman desde Vox.

Con esta acción, pretenden reivindicar "la necesidad de proteger el campo español, garantizar la continuidad de las explotaciones familiares, así como "defender un modelo que permita a los jóvenes seguir viviendo y trabajando en sus pueblos".