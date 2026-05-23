Extinguido el incendio declarado este pasado jueves en un paraje de Canillas de Aceituno (Málaga)

Zona del incendio en Canillas de Aceituno - INFOCA

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado este pasado jueves en un paraje del municipio malagueño de Canillas de Aceituno.

El incendio, que obligó al desalojo preventivo de una decena de vecinos de tres viviendas rurales cercanas al fuego y que ya pudieron volver a sus casas, quedó controlado a las 13,40 horas de este pasado viernes y sobre las 20,00 horas quedó extinguido.

Así lo ha confirmado tanto el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, como el Plan Infoca.

Cabe recordar que el fuego se originó a las 14,43 horas de este pasado jueves en el paraje Portugalejo y quedó estabilizado a las 21,25 horas de ese día. Ya el pasado viernes quedó controlado y, finalmente, extinguido.