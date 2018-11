Factoría Formación estrena 'Un muerto con suerte', comedia musical sobre diamantes, robos, perros, vida y amor

Publicado 13/11/2018 14:24:47 CET

Factoría Formación estrena este martes 'Un muerto con suerte', una hilarante comedia musical sobre diamantes, robos, perros, vida y amor. Esta coproducción entre la Escuela Superior de Arte Dramático y Factoría Echegaray sube los telones a las 20.00 hasta el sábado 24 de noviembre en el Teatro Echegaray, en un total de 12 funciones consecutivas.

¿Qué serías capaz de hacer para conseguir una herencia de seis millones de dólares? Con este punto de partida comienza esta "farsa musical" que incluye robos, diamantes, asesinatos, persecuciones, perros y amor en torno a la ciudad de Montecarlo.

'Un muerto con suerte' es la versión en español de Lucky Stiff, primera colaboración de Lynn Ahrens (libreto y canciones) y Stephen Flaherty (música), que convirtieron la novela 'The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo', de Michael Butterwhorth, en un musical que se estrenó en 1988 en el Off-Broadway y llegó unos años después al West End londinense.

"Málaga no es Montecarlo, pero podría parecerlo, y más si los actores y cantantes formados en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y sus profesores y en este caso directores musicales y de escena posan para la sesión oficial de fotos en el Gran Hotel Miramar. El Teatro Echegaray tampoco está en el West End de Londres ni se sitúa en pleno Broadway, pero lo que sí es seguro es que va a brindar al público de la ciudad un musical familiar muy divertido", han indicado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Esta obra invita a aceptar las nuevas oportunidades que la vida ofrece; en definitiva, un espectáculo "que hará morir a todos de risa". Así, conmbina la faceta didáctica de la ESAD con la profesionalidad de las producciones de Factoría Echegaray.

Los profesores Pablo García, autor de la versión, y Cristina García Pinto, directora de escena, junto a la pianista Olga Domínguez, directora musical del montaje, y a Mariché López, que firma las coreografías, han ordenado y pulido el trabajo de once jovencísimos intérpretes y siete músicos que ponen la banda sonora de la función en riguroso directo.

Pepe Nájera, Paula Cuesta, Virginia Hermoso, Jesús Tirado, Daniel Reiz, Bárbara Lay, Arcadio Chillón, Paula Serrano, Nerea Serrano, Antonio Cárdenas y Adrián Reyes son los once actores-cantantes de 'Un muerto con suerte', que nace también como trabajo de la especialidad de Interpretación en el Musical de la ESAD de Málaga.

Julián Godínez, Daniel Mañas, Miguelón Díaz, Mario Fernández, David Atencia, Miguel Romero y Olga Domínguez les respaldan en escena con sus instrumentos, han añadido.

Factoría Formación es el fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes y su vivero escénico Factoría Echegaray y las enseñanzas artísticas superiores promovidas por la Junta de Andalucía y canalizadas por la ESAD en materia teatral.

La vertiente educativa de esta colaboración con la ESAD en Factoría Formación completa los objetivos de Factoría Echegaray, una incubadora de espectáculos diseñada para fortalecer el tejido artístico y profesional de la ciudad, favorecer los intercambios y la cooperación con otros productores y espacios y fomentar la estabilidad en la cartelera.

La temporada pasada se inauguró esta rama con el estreno de una versión de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' dirigida en escena por Celia Dolci, con dirección musical de Nacho Doña y coreografías de Jacaranda Rey.

Desde este año 2018, Unicaja Banco presenta Factoría Echegaray, incluida su rama Factoría Formación. Las entradas para 'Un muerto con suerte' están a la venta en taquilla, teléfono (902 360295 y 952 076262) e Internet (www.teatroechegaray.es y www.unientradas.es) al precio único de 15 euros, con oferta de 2X1 entradas en los pases de martes, miércoles y jueves.