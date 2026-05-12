La Facultad de Psicología estrena nuevos espacios destinados a crear comunidad en el centro - UMA

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga (UMA) ha inaugurado varios espacios con el objetivo de dar servicios a sus usuarios y crear comunidad en el centro.

Se trata de un Aula de Meditación, un espacio denominado 'Refuerzo Positivo', un aparcamiento para bicicletas y patinetes y dos pasillos expositivos.

Todos ellos fueron inaugurados en la misma jornada, durante un recorrido en el que estuvo presente parte del equipo de gobierno de la facultad, con su decana, Serafina Castro, a la cabeza, acompañados por los vicerrectores de Igualdad y Política Social, María José Berlanga; Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, y Cultura, Rosario Gutiérrez.

En cuanto al aula de mediatación, han señalado que la nueva sala es un espacio de bienestar psicológico que puede reportar mejoras relevantes en la calidad de vida de la comunidad universitaria. Se trata de un espacio diseñado para la docencia e investigación de la práctica de la meditación y puede ser usado por cualquier miembro de la comunidad universitaria.

La sala estaba ya diseñada desde el inicio del edificio y se ha podido poner en marcha y dotar para la práctica meditativa gracias a la colaboración entre el vicerrectorado de Infraestructuras y el Máster de Psicología Educativa. El objetivo es cuidar de nuestra salud mental.

ESPACIO 'REFUERZO POSITIVO'

Situado en las inmediaciones de la cafetería, este espacio está enfocado fundamentalmente al estudiantado, con el fin de crear un núcleo de convivencia en el que se pueda charlar, convivir o comer. Está dotado con sofá, microondas y mesas de libre uso. El nombre se lo puso el Consejo de Estudiantes, jugando con la valoración psicológica que conlleva este espacio compartido.

Asimismo, el centro cuenta con un nuevo aparcamiento para bicicletas y patinetes, situado en el aparcamiento subterráneo y enfocado a contribuir en la mejora de la movilidad sostenible. La iniciativa forma parte de las actuaciones para fomentar el transporte ecológico y ofrecer plazas seguras para los vehículos de movilidad personal de estudiantes y personal de la UMA.

Por otro lado, han recordado que 'No pintamos nada' es la exposición de 55 viñetas de los hermanos Idígoras y Pachi. Se exhibe en los cristales de la primera planta, a modo de muestra semi-permanente. Las ilustraciones de humor gráfico abarcan diversos temas socio económicos, como pueden ser las distintas guerras que nos rodean, la situación de Gaza, diversas temáticas relacionadas con la mujer, la pobreza en la infancia o la vivienda, la crisis económica...

Todo bajo la lupa satírica de estos magníficos ilustradores, que sacan punta a la actualidad y que siempre se ponen del lado de la población que sufre.

También se ha inaugurado la exposición del Key Project 'Neuropsicoartes', en colaboración con el ciclo de Encuentros con la Ciencia. Se trata de una serie de paneles informativos que ayudan a entender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Permanecerán expuestos en la planta baja del centro hasta el próximo mes de septiembre. El diseño y la impresión han sido financiados por la Fundación Lilly a Encuentros con la Ciencia.

Los paneles han sido elaborados por cuatro estudiantes del doctorado de la Facultad de Psicología y Logopedia: Noelia López Montilla, Cristina González Monroy, Ana Rosales Domínguez y Mónica Valverde Salgado.