Fallece una de las dos personas heridas tras la deflagración de una bombona en un asador de Cártama (Málaga)

Archivo - Hospital Virgen del Rocío en imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de las dos personas que resultaron heridas el pasado domingo tras producirse una deflagración de una bombona en un asador de pollos de la localidad malagueña de Estación de Cártama ha fallecido este lunes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía ingresada tras ser trasladada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este centro hospitalario. El teléfono 112 recibió varios avisos, a las 9,50 horas del domingo, en los que se informaba de un incendio en un local tras la explosión de una bombona en su interior, concretamente en un asador ubicado en la avenida de Andalucía, y de que había personas heridas como consecuencia del siniestro.

La sala coordinadora activó a los Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero medicalizado para trasladar a los dos heridos a un centro hospitalario.

Fuentes de Bomberos indicaron que la deflagración de una bombona en el establecimiento provocó un incendio y el derrumbe del local, además de daños por las llamas en los establecimientos colindantes y afectación por humo en las viviendas situadas en las plantas superiores. Una vez finalizadas las labores de extinción y aseguramiento de la zona, los efectivos procedieron a limpiar la calzada y retirar los escombros y cristales generados por la explosión.