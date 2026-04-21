Fallece una niña en Málaga por meningitis

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una niña residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga ha fallecido debido a una posible meningitis, cuyo origen y tipo aún se está determinando, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.
Así, en relación con el fallecimiento de esta niña, que fue trasladada al Hospital Materno Infantil, desde la Consejería de Salud han indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causa definitivas de la muerte.
Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.