Un fallecido en un accidente de una maquinaria agrícola en Coín (Málaga)

Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 25 enero 2026 22:04
MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido este domingo en un accidente de una maquinaria agrícola, ocurrido en la localidad malagueña de Coín, según han informado desde Emergencias 112 Andalucía y desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

Los hechos han sucedido en un cortijo en la zona de Albuquería de dicho municipio. Desde 112 han explicado a Europa Press que sobre las 17.00 horas han recibido una llamada de un familiar indicando que a este hombre le había ocurrido algo con una máquina de arado.

En ese momento, se ha dado aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar para intervenir en esta emergencias.

Según han precisado desde el CPB, el conductor ha fallecido y se encontraba atrapado bajo la maquinaria. Así, la dotación en Coín desplazada ha protegido la zona y, una vez que se ha autorizado, ha rescatado el cuerpo sin vida.

