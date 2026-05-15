Feria del Libro de Málaga aumenta ventas hasta cerca de 550.000 euros y sube asistencia un 50% con su nueva programación

Feria del Libro - FERIA DEL LIBRO

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La 55 Feria del Libro de Málaga (FLM), que se ha celebrado entre los pasados 30 de abril y 10 de mayo, ha cerrado una de las ediciones "más brillantes de su historia reciente". El balance general de esta edición ha arrojado cifras "excelentes" con un incremento del 10% en las ventas, alcanzando una facturación cercana a los 550.000 euros.

Al respecto, han apuntado que se trata de un dato relevante si se tiene en cuenta que el presente año ha recortado una jornada con respecto a la edición de 2025. Junto a los datos económicos, también está la subida que se ha registrado en la asistencia a actividades y presentaciones, "que se ha disparado un 50%, lo que ratifica la gran acogida de la nueva programación con la presencia de grandes autores nacionales e internacionales y el acierto de la expansión del recinto hacia el Eduardo Ocón, transformando el Parque en un 'Paseo de los Libros' que ha batido récords de participación y oferta editorial".

En términos económicos, según han indicado desde la organización en un comunicado, "la facturación total por encima del medio millón de euros supone un dato estimulante para los libreros y editores, especialmente al considerar que la presente edición ha contado con un día menos de duración respecto al año pasado, que se celebró entonces del 30 de abril al 11 de mayo".

El interés de los lectores se ha materializado en la compra de 43.000 ejemplares, con una clara preferencia por la novela, seguida por el ensayo y la poesía. Este dinamismo lector se ha visto respaldado por un despliegue sin precedentes con la presencia de 71 casetas, "un récord que ha extendido la huella de la Feria desde la esquina del Parque con la Plaza de la Marina hasta la altura del Ayuntamiento de Málaga".

El director de la FLM, Manuel García Iborra, ha valorado que la Feria "ha conectado este año con los mejores momentos de su propia historia y ha vivido este 2026 una evolución valiente hacia un evento cultural y literario de gran envergadura".

García Iborra ha destacado que, "a pesar de que el entorno sectorial no vaticinaba un buen año para el mercado del libro", esta edición "ha podido con esa tendencia de descenso de ventas de los últimos meses".

Asimismo, ha considerado que esta 55 convocatoria "marca por tercer año consecutivo una tendencia que espera se traduzca el próximo año en más casetas o en una programación que seguirá buscando nuevos públicos".

En este sentido, la respuesta de los malagueños a la propuesta cultural "ha sido masiva, con 7.500 personas participando en las distintas actividades, lo que supone la mencionada subida del 50%".

El cartel de este año ha combinado el atractivo de autores internacionales como los británicos Irvine Welsh y Allan Hollinghurst, con figuras nacionales como María Dueñas, Lorenzo Silva, Marta Robles, Bernardo Atxaga, Llucia Ramis, José Antonio Martín Pallín, Amarna Miller, Vicente Vallés, Andrés Neuman, Amparo Llanos, Elsa Punset, Ana Garriga y Carmen Urbita, Juan Cruz, Isabel Bono, Christian Gálvez, Vicente Luis Mora y Chantal Maillard.

Asimismo, han destacado que este "éxito de convocatoria" ha estado impulsado además por hitos como el pregón inaugural de Esther García Llovet, la programación OFF de música y actuaciones en el recinto Eduardo Ocón, el ciclo de literatura juvenil Reader-Con y la entrega del primer Premio Hyundai de Relato Breve 'Historias en Movimiento', que ha galardonado al autor local David Moreno.

Por su parte, el director de contenidos de la Feria del Libro de Málaga, Txema Martín, ha subrayado que esta 55 edición ha supuesto un "punto de inflexión gracias a una programación capaz de mezclar autores internacionales y nacionales con voces nuevas y populares, bajo una misma coherencia".

Martín ha incidido en la incorporación del Recinto Eduardo Ocón para "generar una atmósfera muy especial y distinta", al tiempo que ha destacado que "la respuesta cómplice y entusiasta del público ha sido constante durante la FLM".

"Málaga ha demostrado que existe un enorme deseo de literatura cuando esta se plantea como experiencia compartida", ha concluido el responsable, al tiempo que ha destacado "la imagen de las casetas llenas y el entusiasmo de los lectores que aguardaron las firmas de los autores hasta última hora".