El Festival Eñe celebra en La Térmica de Málaga su primera edición primaveral con comics y héroes contemporáneos

Los días 8 y 9 de mayo

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga, acoge la primera edición primaveral del Festival Eñe con el comic y el héroe contemporáneo como protagonistas.

El evento, que se celebra los días 8 y 9 de mayo con el lema 'Héroes' y bajo la dirección de Jorge Iván Argiz, reúne a figuras clave de la creación actual en torno a la literatura fantástica, el comic, la ilustración, el cine y las narrativas visuales.

Participan autoras como María Fernanda Ampuero, Elia Barceló y Laura Fernández, creadores de cómic como Ram V, Natacha Bustos y Carmen Carnero y el cineasta David Galán. Además, hay una interesante colaboración de ida y vuelta con la Feria del Libro de Málaga.

Desde los superhéroes clásicos hasta los nuevos arquetipos literarios y audiovisuales, Eñe Fantástico propone una reflexión colectiva sobre las figuras heroicas de hoy. Los invitados a las jornadas compartirán sus visiones sobre lo fantástico, lo simbólico y lo real en la narrativa actual, una oportunidad de descubrir mundos paralelos, nuevas voces y formas de contar que conectan al lector con lo extraordinario.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO EN LA TÉRMICA

El encuentro, que cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria, propone tres mesas de conversación. La primera de ellas, el 8 de mayo a las 19 horas, reúne a las escritoras Elia Barceló, María Fernanda Ampuero y Laura Fernández en torno a 'La lucha de géneros a través de la figura del héroe'. Intercambiarán opiniones sobre si el cambio de paradigma y los avances de la sociedad actual traen a unos héroes y heroínas diferentes o quizás hay menos transformación de la esperada.

Elia Barceló es una de las autoras más versátiles de la narrativa contemporánea en español. Con más de treinta novelas publicadas, tanto para adultos como para jóvenes, su obra abarca géneros como la ciencia ficción, el fantástico, el thriller y la novela histórica.

De otra parte, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero publicó su primer libro de relatos, Pelea de gallos, en 2018 y lleva más de 25 ediciones. Sacrificios humanos (2021) fue elegido uno de los diez mejores libros de terror del año por The New York Times.

Por su parte, la escritora y periodista Laura Fernández ha publicado seis novelas entre las que destacan Bienvenidos a Welcome (2008), La chica zombie (2013) y La señora Potter no es exactamente Santa Claus (2021), con la que ha ganado el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2021, el Premio Finestres de Narrativa en Castellano 2021, el Premio Las librerías Recomiendan a mejor libro de ficción de 2021 y el Premio Kelvin 505.

El viernes 9 de mayo a las 19 horas, el guionista de comic Ram V y el cineasta David Galán participan en la charla 'Escribiendo mundos con héroes y superhéroes'. Ram V (Ramnarayan Venkatesan) es un guionista de comics y novelas gráficas. Desde su debut en 2016 con Black Mumba, ha destacado tanto en el ámbito independiente como en las grandes editoriales.

Es autor de obras aclamadas como Grafity's Wall, These Savage Shores y The Many Deaths of Laila Starr. También ha escrito para DC y Marvel. David Galán Galindo es director de cine y escritor. Orígenes secretos fue su primera novela y también su ópera prima cinematográfica (2020, RTVE y Netflix), que fue nominada a tres premios Goya. En 2024 estrenó Matusalén, con más de un millón y medio de visionados en su primer mes.

También el 9 de mayo a las 20 horas, las dibujantes Natacha Bustos, Carmen Carnero y Jorge Iván Argiz se sientan a la mesa de conversación 'Superhéroes vistos desde España'. Natacha Bustos es una dibujante de cómic con trayectoria internacional en editoriales como Marvel, DC Comics y Boom Studios. Ha trabajado en títulos como Spider-Man: Miles Morales, Runaways, Doctor Aphra o Buffy Cazavampiros: Willow.

Carmen Carnero es una dibujante de comics española con más de una década de experiencia en la industria norteamericana. Ha colaborado con editoriales como Dark Horse y DC Comics, aunque desde 2018 trabaja en exclusiva para Marvel en series tan emblemáticas como Capitana Marvel, X-Men Red, Miles Morales: Spider-Man y Capitán América.

Estas actividades contarán con la dirección del editor y crítico de comic Jorge Iván Argiz, quien actualmente dirige las Jornadas de Comic de Avilés y el festival Celsius 232. También está al frente de varias líneas de novelas y comics en Dolmen Editorial y hace humor gráfico.

COLABORACIÓN CON LA FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA

El Festival Eñe y la 54 edición de la Feria del Libro de Málaga, que se celebra del 30 de abril al 11 de mayo, unen fuerzas en la organización de varias actividades conjuntas. Tres de los autores del programa Eñe Fantástico firmarán en distintos expositores del Paseo del Parque.

La escritora Laura Fernández lo hará el 9 de mayo a las 13 horas en la Librería Rayuela, caseta 54. Elia Barceló participará también en la Feria del Libro el 9 de mayo a las 19, en Rayuela igualmente, y David Galán lo hará en Librería En Portada, caseta 28, el sábado 10 de mayo a las 11.30.

En el sentido contrario, el historietista, escritor, monologuista y youtuber Isaac Sánchez, autor invitado por la Feria del Libro, participará en la conversación que las dibujantes Natacha Bustos y Carmen Carnero tienen prevista el 9 de mayo a las 20 horas en La Térmica.