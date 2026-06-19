El Festival de Málaga abre la convocatoria de la segunda edición del Premio Ibershorts - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa Málaga Procultura, convoca la segunda edición del Premio Ibershorts, que tendrá lugar en su 30 edición, que se celebrará del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.

Las bases completas de participación pueden consultarse en la web del Festival y la inscripción deberá hacerse a través de la plataforma Festhome hasta el 30 de noviembre de 2026, según ha informado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Ibershorts es una iniciativa del Festival de Málaga, en alianza con Festhome, destinada a promover y dar visibilidad a los cortometrajes de ficción y animación iberoamericanos. Este premio, integrado en la programación oficial del certamen, tiene como objetivo reconocer la calidad y diversidad del cortometraje producido en los países iberoamericanos (incluido Portugal y excluyendo España).

Así, el Festival de Málaga completa su abrazo al audiovisual iberoamericano a través de alianzas con otros certámenes con un firme compromiso con el cortometraje e influencia en el sector de este género, que forman parte de la red de festivales calificadores de esta iniciativa con el fin de impulsar el cortometraje de ficción y animación iberoamericano y generar nuevas oportunidades para sus creadores.

Así, un total de 29 festivales de 20 países participan en la convocatoria, para la que deberán inscribir hasta dos cortometrajes premiados en su edición más reciente --el ganador del jurado y el del público, o equivalentes--, los cuales serán automáticamente elegibles junto a otros cortometrajes ganadores de otros festivales. Un comité conjunto, designado por el Festival de Málaga y Festhome, seleccionará cinco finalistas que serán proyectados durante la 30 edición del Festival de Málaga.

El ganador del Premio Ibershorts recibirá el galardón Biznaga al Mejor Cortometraje Iberoamericano de Ficción. Este premio se incluirá en la gala de entrega de Premios de Cortometrajes del Festival de Málaga. Además, los cinco cortometrajes seleccionados formarán parte de Málaga Short Corner, iniciativa dentro de MAFIZ/ Spanish Screenings Content en la que, además de las proyecciones, formarán parte en las distintas actividades de industria.