El Festival de Málaga se lanza al fútbol con 'Pioneras. Solo querían jugar'

La directora malagueña Marta Díaz De Lope Díaz ha presentado este domingo 'Pioneras. Solo querían jugar' en la 29 edición del Festival de Málaga, película con la que compite en la sección oficial.

La cineasta regresa al certamen, en el que ya triunfó con su debut en 2018. En 'Pioneras. Solo querían jugar' se relata una historia ambientada en la España de principios de los años 70, con el franquismo aún firmemente arraigado en la sociedad.

Un grupo de chicas muy jóvenes decide jugar al fútbol en un país que no contempla su lugar en el deporte. En su camino por desarrollar su pasión, las protagonistas de 'Pioneras. Solo querían jugar' encuentran a un aliado inesperado: un promotor deportivo tan audaz como visionario. Juntos, y contra todo pronóstico, desafiarán al sistema y pondrán la primera piedra de una lucha que cambiará para siempre la historia del fútbol femenino en España.

La directora y guionista, Marta Díaz de Lope Díaz ha asistido a la rueda de prensa en el cine Albéniz acompañada por los actores Daniel Ibáñez, Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Nora Otxoteko y Leire Aguilar, Miriam Rubio; además del productor Jesús Ulled Nadal. 'Pioneras. Solo querían jugar' está inspirada en la verdadera historia de las primeras jugadoras de fútbol profesional en España, hecho que ha enamorado a su directora: "La verdad es que me atrajo todo. Me pareció una historia fascinante desde el primer momento que empezamos a documentarnos".

"Me pareció increíble que no conociéramos esta historia. Había reportajes, había artículos, pero yo creo que era una historia que no era conocida por el gran público", reconoce Marta Díaz de Lope Díaz.

"Y también fue una, esa fue una de las motivaciones principales a la hora de hacerla: poner en valor de alguna manera lo que habían hecho estas mujeres hace tantos años", ha añadido. Pero la directora malagueña afincada en Barcelona quiere dejar claro que "no es una película de niñas jugando al fútbol. Tampoco es un "biopic", aclara la cineasta.

"Por eso las jugadoras no quisieron que usáramos su nombres reales", ha recordado el productor Jesús Ulled Nadal. "Les hicimos un pase. Me parece muy bonito que les gustara", ha señalado la directora de 'Pioneras. Solo querían jugar', respecto de la aprobación de las jugadores en cuya experiencia vital se han inspirado.

"Muchas fueron con sus nietas", ha comentado Marta Díaz de Lope Díaz. Tampoco quiero el verdadero promotor deportivo que se usara su nombre. Pero tras ver la película en las oficinas de la productora, se emocionó y "me confesó que se arrepintió de no haber puesto su nombre. Se arrepintió", ha subrayado Jesús Ulled Nadal.

'Pioneras. Solo querían jugar' tiene un curioso origen como proyecto. "Mi hija juega al fútbol. Y yo las llevo todos los domingos muy temprano", ha compartido el productor. Fue en una conversación familiar que nació la sugerencia por parte de su hija de que su padre hiciera una película sobre mujeres jugando al fútbol.

Aunque no es la primera vez que el cine español se ha fijado en este fenómeno, Pedro Masó debutó en 1971 con 'Las Ibéricas F.C.', filme de gran éxito que usó la misma historia en la que se ha inspirado 'Pioneras. Solo querían jugar'. "Es una película dura", ha dicho Marta Díaz de Lope Díaz: "No la pude terminar".