El filósofo José Luis del Barco analiza la dignidad humana en 'Recetando palabras' del Colegio de Médicos de Málaga

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), en colaboración con Fundación Unicaja, lanza el segundo capítulo de 'Recetando palabras', el ciclo dedicado al humanismo, que en esta ocasión ahonda sobre la dignidad humana con el profesor José Luis del Barco.

El vicepresidente segundo de Commálaga, José Antonio Trujillo, entrevista a Del Barco, catedrático de Filosofía de la Universidad de Málaga (UMA), autor de más de una treintena de libros, de artículos en revistas especializadas y colaborador en universidades extranjeras, especialmente en las de América latina.

El profesor propone la siguiente definición de la dignidad humana: "Es el valor no venal de los seres personales" y aclara que no venal significa que no está en venta y que la palabra valor no se mide en parámetros económicos.

"Los seres humanos no tenemos precio y ese valor es lo que nos distingue del resto". Aquí la palabra valor tiene un sentido moral, recuerda José Luis del Barco y afirma que "la dignidad es un valor que merece existir".

En el diálogo con el doctor Trujillo hace referencia a otros valores, como la verdad o la justicia, que son necesarios para que el mundo "no se convierta en un estercolero".

"¿Qué pasa si nos arrebatan la dignidad?" Para Del Barco si nos la quitan, el mundo se convierte en un lugar "no habitable". Por contra, "si permitimos que exista lo que merece existir, el mundo se convierte en un lugar habitable".

El profesor afirma en su conversación que "cualquier hombre o mujer es una persona". Ser persona significa, de entrada, lo irreductible en el ser humano: "Aquello que hay en ti y que no hay en nadie más. Eso es la persona, lo personal. En filosofía se podría decir que es el ser de cada quién".

En este punto añade que lo realmente novedoso es el cada tú que tiene cada persona en contraposición de las cosas materiales: "Creemos que el móvil de última generación es algo novedoso pero realmente es una pieza mejorada del anterior".

Es decir, la tecnología siempre necesita de una versión previa para su creación cuando de cada persona no existe una versión previa porque cada ser humano es novedoso en sí mismo ya que no somos réplicas.

Los dos protagonistas del diálogo hacen mención a la existencia de ideologías que cuestionan que todos los seres humanos puedan ser considerados personas porque no gocen, por ejemplo, de sus plenas facultades: "Eso no merma su condición de personas", advierte del Barco, mostrándose en contra de estas ideologías.

Ante la pregunta formulada por Trujillo sobre el papel del humanismo en el concepto dignidad humana, el profesor asegura que para hablar de dignidad humana hay que retrotraerse a los orígenes del cristianismo que, según sus palabras, "es la forma más elevada de humanismo".

Recuerda que Kant habla de que no se puede tratar a las personas como a un medio exclusivamente en una de sus célebres frases: "Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin".

El profesor del Barco afirma que es un atentado contra la dignidad humana tratar a los seres como medios y que la forma extrema de ese atentado es la esclavitud.

En este punto menciona la existencia del bebé medicamento, creados en laboratorios mediante ingeniería genética con el fin de curar enfermedades de otros "a costa de la destrucción de la vida".

Del Barco reflexiona sobre este tema que tanto se analiza desde la bioética y considera que se trata a este bebé medicamento como un medio y no como un fin.