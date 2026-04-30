FreakCon celebra décimo aniversario y consolida posición como "epicentro del entretenimiento en el sur de Europa"

FreakCon - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

FreakCon, el evento de referencia en cultura pop, videojuegos, anime, cómic y creación digital del sur de Europa, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, continúa su crecimiento con un décimo aniversario que "refuerza su posicionamiento como plataforma de conexión entre audiencia, talento e industria creativa".

La edición 2026, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga) los días 22, 23 y 24 de mayo, contará con más de 60 invitados nacionales e internacionales, consolidando un cartel que integra creadores de contenido, actores de doblaje, ilustradores, autores, artistas digitales, profesionales del cómic, música y videojuegos, junto a referentes del entretenimiento digital y nuevas voces emergentes del sector.

Entre los invitados confirmados destaca el actor internacional Giancarlo Esposito, figura relevante de esta edición, presente en sagas como Star Wars y decenas de series como Breaking Bad, Westworld, Better Call Saul, The Boys o películas como Capitán América: Brave New World de Marvel.

El cartel incluye también artistas y creativos de gran prestigio como Alfonso Vallés, Javier Quintas, Karina Kolokolchykova, José Carabias, Amparo Valencia, Concepción Perea, Míster Jägger, Salva Espín, Pasqual Ferry, Jesús Merino, Natacha Bustos, Paco Hernández, Carolina Jiménez y Mar Bordallo, entre otros profesionales del sector creativo y audiovisual.

El programa se completa además con una destacada presencia de actuaciones musicales y experiencias en directo a cargo de Hey Listen!, Ponysquad, Atomic Pixel Party o Elesky entre otros, reforzando su carácter híbrido entre cultura, entretenimiento y música en vivo.

Por otro lado, han señalado que, como novedad el viernes, 22 de mayo, acogerá la celebración de K-Pop Fest, una jornada dedicada íntegramente a la cultura pop coreana, con conciertos, talleres, zona de foodtrucks, espacios para las fan bases y experiencias inmersivas. Esta jornada está especialmente indicada para familias.

Entre las 'fandoms' participantes se encuentran las comunidades de Twice, ITZY, Stray Kids, BTS y Blackpink, tributos en directo a algunos de los fenómenos más importantes del género, como K-Pop Demon Hunters, Blackpink y BTS, culminando con la actuación principal de la jornada a cargo de Tami Tamako, cabeza de cartel de K-Pop Fest.

De igual modo, FreakCon 2026 refuerza su papel como punto de encuentro entre comunidad e industria con la participación de marcas líderes como Nintendo, Bandai Namco, OXO Museo del Videojuego, Red Bull, Maggi, Burger King, GAME, Erik Store, DEV, AEVI, LEGO, EVAD, Comic Stores y Hotel Costa Málaga By Pierre & Vacances, así como el media partner Diario SUR que desarrollarán activaciones, experiencias y espacios de conexión con el público.

El evento cuenta el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos, la Diputación Provincial de Málaga, Turismo Costa del Sol y la Agencia Digital de Andalucía a través de la Junta de Andalucía, consolidando a FreakCon "como un proyecto estratégico para el desarrollo del turismo, la economía creativa y la industria digital en Andalucía".