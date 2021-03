Hosteleros piden que las ayudas directas pasen "de las palabras a los negocios" tras "un año de abandono"

"No queremos que haya que conmemorar un segundo aniversario de la pandemia porque a ese no llegaremos"

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hostelería andaluza ha vivido el primer aniversario de la pandemia del coronavirus como "un año de abandono, un año de ruina" para el sector, por lo que se ha visto en la "necesidad" de salir a la calle para reclamar al conjunto de las instituciones que se agilicen las ayudas directas y que pasen "de las palabras a los negocios".

Así lo ha trasladado el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, desde la concentración convocada en la ciudad de Málaga, donde ha criticado que "ha pasado un año desde el inicio de esta pesadilla y aún tenemos que denunciar que no recibimos ayudas".

Para Frutos, la hostelería "no puede aguantar más" y alerta de que "no queremos que haya que conmemorar un segundo aniversario de la pandemia porque a ese no llegaremos". Es por ello por lo que pide la llegada de ayudas directas, la agilidad en la vacunación contra la COVID-19 y que "se nos escuche" en el diseño y aplicación de las restricciones porque, alerta, "estamos ante la última oportunidad de salvar un pilar básico de la economía española y andaluza".

En datos, ha apuntado a que "España es el país de la Unión Europea que menos ayudas ha dado a la hostelería, según el estudio de Congetour" y Andalucía, "la comunidad que menos ayudas ha destinado", lamentando que de "los titulares" anunciados, "la única ayuda de la Junta ha sido un pago único de 1.000 euros a los autónomos".

Por ello, insiste en que "pedimos lo mismo a todas las instituciones", y es que, los 7.000 millones de ayudas directas aprobados por el Gobierno central o el segundo plan de ayudas del que habla el Gobierno andaluz "lleguen a la hostelería" y lo hagan "cuanto antes". "Están hablando de números pero necesitamos que esos números se nos trasladen a los negocios. Necesitamos ayudas directas", reclama.

El sector de la hostelería representa el siete por ciento del PIB andaluz y sólo en la comunidad autónoma, "más de 10.000 establecimientos --un 25 por ciento-- ya no volverán a abrir y tenemos en la calle a casi 70.00 trabajadores". Además, según datos de SEPE, Andalucía representa el 20 por ciento de la pérdida total de empleo en el conjunto de la hostelería nacional. Se trata de una situación que para el también presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos) es "crítica" y "todavía queda la finalización de los ERTE".

Ante ello, Frutos critica que las administraciones "llegan tarde" y con discursos que tacha de "rimbombantes" y centrados en la magnitud de las ayudas, "pero hasta ahora solo son palabras".

El sector reclama además que tras un año de restricciones en los que la hostelería "ha mantenido una actitud colaborativa" para tratar su diseño y aplicaciones, "ni se nos ha escuchado". Tienden así su mano a dialogar al respecto porque, recuerdan, "la hostelería no es un foco de contagios, sino un foco de empleo", y lo que piden es poder trabajar para "seguir aportando su riqueza laboral, económica y social" al conjunto de España.

Javier Frutos insiste en que los hosteleros se sienten "los más maltratados" con las restricciones y lo que reclaman ahora es "que se nos compense por todos los perjuicios causados". "Esperemos que las ayudas lleguen y no tener que hacer este tipo de manifestaciones", aunque lo de este martes es "una necesidad" y "lo mínimo que podemos hacer por el sector" al que, tras un año, "no nos llega nada".

EN MÁLAGA

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería y de Mahos ha participado este martes en la concentración de la capital malagueña, donde ha mostrado el malestar del sector junto a un centenar de participantes, según datos de la propia Federación.

La situación en Málaga de comercios hosteleros cerrados se eleva al 30 por ciento, 18.000 negocios, y supera la media regional. Para Frutos, Málaga tiene un peso de la hostelería más importante que otros municipios de Andalucía "y eso repercute".

En esta línea ha destacado que en cuanto a la destrucción de empleo, "estamos la primera dentro de la Península, la tercera si contamos las islas, por tanto el peso del turismo en Málaga es más importante que en otras provincias".

Bajo el lema 'Un año de pandemia, 12 meses de abandono, 365 días de penurias', la caravana de coches ha salido del dique de Levante, y ha pasado por las sedes de los gobiernos local, autonómico y central de Málaga, para concluir en el Puente de Tetuán tras atravesar la Alameda Principal.