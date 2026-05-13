Fuengirola acogerá del 22 al 24 de mayo las IV Jornadas Provinciales de Folclore de Málaga

Presentación de las IV Jornadas Provinciales de Folclore de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fuengirola (Málaga) acogerá del 22 al 24 de mayo las IV Jornadas Provinciales de Folclore de Málaga. Un evento organizado por la Diputación de Málaga, junto al Ayuntamiento de Fuengirola y la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore.

El diputado provincial Francisco José Martín, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero y el secretario de la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore, Luis Rojas, han presentado este evento esta iniciativa que convertirá durante tres días a la localidad en epicentro de la cultura tradicional malagueña y andaluza, con una programación que combinará formación, divulgación y exhibiciones abiertas al público.

Martín ha subrayado "la importancia" de conservar las tradiciones populares como parte del patrimonio cultural de la provincia. "Desde distintas áreas de la Diputación provincial trabajamos para fomentar nuestras tradiciones, tanto desde Mayores como desde Cultura, porque forman parte de nuestra identidad y representan a todos los malagueños" ha dicho y ha añadido que "gracias a iniciativas como estas jornadas podemos mantenerlas vivas y transmitirlas a las nuevas generaciones".

Durante la presentación, Romero ha destacado la apuesta municipal por este tipo de iniciativas culturales. "Del 22 al 24 de mayo vamos a celebrar en Fuengirola las IV Jornadas Provinciales de Folclore de Málaga, con talleres de música, danza, canto tradicional y baile, entre otras actividades", ha señalado el edil.

Además, ha explicado que "se trata de un compromiso adquirido por la alcaldesa con el Grupo Municipal de Danza de Fuengirola, que nos trasladó la posibilidad de organizar estas jornadas. Como siempre, desde el Ayuntamiento estamos encantados de apoyar este tipo de eventos, especialmente cuando cuentan también con el respaldo de la Diputación Provincial".

En representación de la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore, Luis Rojas ha incidido en el valor cultural de este encuentro. "Estas jornadas no consisten únicamente en la realización de talleres, sino en poner en valor todo el patrimonio cultural inmaterial de los malagueños a través de la música, la danza y también de la indumentaria tradicional", ha explicado.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el viernes 22 de mayo con una ronda nocturna que dará inicio a las 20,30 horas y recorrerá diferentes enclaves del centro de la ciudad, entre ellos la Plaza Reyes Católicos, Plaza de Los Chinorros, Plaza de la Constitución y Plaza Teresa Zabell.

Las actividades continuarán el sábado 23 de mayo con el acto inaugural, previsto a las 10,00 horas en el salón de actos de la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo.

La jornada incluirá la presentación del libro Bailes y danzas tradicionales de Andalucía, de Juan Navarro, así como la conferencia inaugural titulada Descontextualización del Folclore en el ámbito escénico, a cargo de Luisa Algar Pérez-Castilla.

A partir de las 11,00 horas comenzarán los talleres formativos, entre los que se encuentran un taller de música y rondalla impartido por Diego Garralón Ruiz; un taller de canto tradicional dirigido por Germán Nieto; y un taller de danza tradicional malagueña, que se desarrollará en la sede de Coros y Danzas de Fuengirola y estará impartido por Juan Navarro. Tras una pausa programada a las 13,50 horas, las actividades se retomarán a partir de las 17,00 horas.

Las jornadas concluirán el domingo 24 de mayo con una gala de clausura que se celebrará a las 12,00 horas en la Plaza Pedro Cuevas de Los Boliches, donde el público podrá disfrutar de distintas exhibiciones de baile tradicional.

Los responsables institucionales han animado a vecinos y visitantes a participar en esta cita cultural, concebida como un espacio de encuentro para la difusión, conservación y puesta en valor del folclore malagueño y andaluz.