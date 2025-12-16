Fuengirola contabiliza una treintena de incidencias producidas por el viento

Caída de ramas por el viento en calle Boquetillo en Fuengirola - AYTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha activado desde primera hora de la mañana de este martes un operativo especial para evaluar y atender los daños ocasionados por el episodio de fuertes vientos y lluvia registrado durante la pasada noche en la ciudad, que han dejado una treintena de incidencias.

Así, a primera hora, la alcaldesa Ana Mula, acompañada por el concejal de Infraestructuras, José Sánchez, se ha desplazado a distintas zonas del municipio para supervisar sobre el terreno las incidencias registradas.

Mula ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha explicado que "no se han producido daños personales, pese a la intensidad del episodio meteorológico. Fuengirola se encontraba en aviso amarillo por lluvia y tormentas, aunque no por viento, que ha sido el principal causante de las incidencias. Según datos de la Aemet, se registraron rachas de hasta 76 kilómetros por hora en torno a las 2:00 horas".

En cuanto a las precipitaciones, se contabilizaron 13,5 litros por metro cuadrado en apenas dos horas, entre las 02.00 y las 04.00 de la madrugada.

A partir de las 02.11 horas, se produjeron numerosas incidencias en la vía pública como consecuencia de un viento excepcional, fuera de los valores habituales, que provocó la caída de árboles, ramas de gran tamaño, elementos del mobiliario urbano y estructuras ligeras, así como daños materiales en más de una veintena de vehículos estacionados, sin que haya sido necesario lamentar heridos ni situaciones de gravedad. Los bomberos realizaron más de una treintena de actuaciones.

Las principales incidencias se han concentrado en distintos puntos del municipio, entre ellos la Avenida de Mijas, calle Uruguay, calle González Anaya, calle Miguel Bueno, calle Boquetillo, calle Fuensanta, calle Alicia, calle Curro Claros, calle Isaac Peral, calle Párroco Jiménez Higuero, el Recinto Ferial, el Paseo Marítimo, el Paseo Santos Rein, la Avenida Ramón y Cajal y el entorno del Parque Fluvial.

En algunos enclaves, como ha descrito la regidora, como en el bulevar Martínez Catena, "fue necesario cortar el tráfico debido a la caída de una estructura pesada de una terraza, que por su volumen no pudo ser retirada en ese momento por los bomberos, quedando la zona debidamente señalizada y asegurada".

Por otro lado, han destacado desde el Ayuntamiento que desde el primer momento, Policía Local y Bomberos han trabajado de manera coordinada durante toda la noche, atendiendo decenas de avisos, señalizando zonas afectadas, retirando árboles y ramas de gran tamaño y garantizando la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Asimismo, a primera hora de la mañana, los servicios municipales han continuado con las labores de limpieza, retirada de restos y evaluación de daños, reforzando el dispositivo especialmente en el Paseo Marítimo, centros educativos, zonas de mayor tránsito, así como en el Recinto Ferial y la calle Feria de Abril.

El operativo se ha ido reorganizando en función de las necesidades, especialmente coincidiendo con la entrada de los escolares a partir de las 09.00 horas.

Pese a la intensidad del viento y la magnitud del episodio meteorológico, la respuesta de Policía Local, Bomberos y servicios municipales "ha sido rápida, eficaz y ejemplar, lo que está permitiendo que la ciudad recupere la normalidad en el menor tiempo posible".

Desde el Ayuntamiento han agradecido "la entrega, profesionalidad y coordinación de la Policía Local de Fuengirola, el Servicio de Bomberos y los Servicios Operativos Municipales de Conservación, Limpieza y Ecología Urbana".

Asimismo, el Consistorio ha agradecido "la comprensión, prudencia y colaboración de los vecinos ante esta situación excepcional y mantiene activo el seguimiento de la evolución meteorológica, trabajando para que Fuengirola recupere completamente la normalidad y para reparar los daños causados en el menor plazo posible".