Fuengirola proyectará a nivel nacional su marca de ciudad y playas en la capital de España

Presentación del acto promocional de Fuengirola en Madrid - AYTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Fuengirola (Málaga) proyectará a nivel nacional su marca de ciudad y playas en la capital de España el próximo sábado día 23 de mayo, en la plaza de Olavide.

Es el tercer año que el Ayuntamiento, con la participación activa de la Asociación de Empresarios de Playa de la localidad, llevarán a cabo esta acción promocional, que consiste en la invitación a los vecinos de Madrid a degustar su plato más típico, los espetos de sardinas.

En esta ocasión, la cita contará con la colaboración de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Urbaser, Coca Cola, Cervezas Victoria y Sorigué. La recaudación que se produzca por la venta de bebidas estará destinada a la Fundación Harena.

"Vamos a volver a desplegar la acción promocional con el efecto irradiador al resto del país que ello conlleva. Fuengirola es un destino turístico líder y cada vez más reconocido en nuestra nación. Por eso, es importante mantener una continua política de promoción para seguir invitándoles a venir a nuestra localidad", ha manifestado la regidora, Ana Mula, que ha presentado esta actividad junto al concejal de Playas, José Sánchez, el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, y representantes de las entidades mercantiles y solidarias mencionadas.

Así, desde el mediodía y de la mano de la Asociación de Empresarios de Playa, el Consistorio y la Junta de Distrito de Chamberí invitarán a los madrileños y visitantes a espetos en la plaza que lleva el nombre de este castizo barrio. En total, se asarán unos 700 kilos de sardinas a manos de 35 espeteros.

También habrá una barra de bebidas que será gestionada por la citada entidad sin ánimo de lucro, cuya recaudación estará destinada a sufragar su labor social.

Además, este enclave urbano madrileño se ambientará con elementos característicos del mobiliario del litoral de Fuengirola, como pueden ser las propias barcas donde se realicen los espetos. Igualmente, para animar el evento, se exhibirán vídeos promocionales del destino y actuará el grupo musical fuengiroleño Los Salvajes del Rebalaje.

La Asociación de Empresarios de Playa de Fuengirola espera repartir alrededor de 3.000 platos de este plato icónico de la ciudad y de la Costa del Sol durante esta cita, "que es la acción más directa que nuestra ciudad realiza para seguir manteniendo la atención del mercado turístico más importante, el español", tal como ha subrayado la alcaldesa.