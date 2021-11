Fycma se adhiere a una iniciativa internacional por la neutralidad de carbono en la industria ferial y congresual

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se ha sumado recientemente a la iniciativa 'Net Zero Carbon Events', que tiene como dibujar conjuntamente una hoja de ruta hacia la reducción en sus emisiones de carbono para 2030 en línea con el Acuerdo de París y para avanzar en la producción de emisiones cero neto para 2050.

Así, el Palacio se suma a otros países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos o Asia, dentro del compromiso por reducir su impacto en el entorno y el efecto de su actividad en el medioambiente, han detallado desde Fycma en un comunicado.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por Joint Meetings Industry Council, la organización que engloba a las principales asociaciones internacionales de la industria de los eventos, y de la que forman parte miembros de destacados organismos como UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), AIPC (International Association of Convention Centres) o ICCA (International Congress and Convention Association).

Además, la propuesta cuenta con el apoyo de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés).

Este acuerdo se ha lanzado oficialmente esta semana en el marco de la COP26 en Glasgow con el apoyo de todas las entidades signatarias. De esta manera, la industria ferial y congresual a nivel mundial se propone comunicar de manera conjunta el compromiso de este sector con el cambio climático, desarrollar metodologías comunes para medir las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad, desarrollar dicha hoja de ruta hacia el cero neto para 2050 y fomentar la colaboración con proveedores y clientes para garantizar enfoques comunes, entre otros.

La iniciativa está abierta a todas las partes interesadas de este ámbito, desde asociaciones, hasta organizadores y operadores, así como a otros grupos de interés caso de proveedores o destinos.