El Gobierno trabajará para que la FEMP sea contemplada como entidad de derecho público

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar para que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "pase a ser contemplada como entidad de derecho público y a relacionarse con el resto de administraciones, comunidades autónomas y el Estado con una mayor garantía y seguridad jurídica".

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración de las jornadas '40 años de la FEMP, proximidad y poder local' en Torremolinos (Málaga), Rodríguez ha dicho que su ministerio trabaja y está ultimando "un texto legal para modificar la Ley de Bases del Régimen Local para aclarar competencias y está trabajando en atender a los municipios de menor población para combatir el reto demográfico".

Pero, ha indicado que "se va a dar un paso más allá" con esa catalogación de la FEMP, que era una "reclamación histórica" y "lógica" de la entidad y que "va a permitir que eso que de hecho se produce, que es una interacción en los distintos ámbitos institucionales y en la relación del Gobierno con el municipalismo, se vea reflejado de manera más rigurosa".

"Que la participación institucional de los municipios y ciudades no sea la voluntad del gobierno de turno sino que esté constatado por derecho", ha manifestado la ministra.

Ha destacado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el municipalismo, ya que "ha querido sentar a alcaldesas en el Consejo de Ministros" y ha dado "participación a los municipios en la Conferencia de Presidentes e incorporándolos en el despliegue de los fondos europeos".

Rodríguez ha hecho un reconocimiento al papel de los ayuntamientos durante la pandemia, "a la lealtad con la que respondieron al estado y a su implicación no solo en abordar el estado de alarma sino también en la recuperación económica y social". "Sois imprescindibles", ha apuntado.

En su intervención, la ministra se ha referido a las oportunidades que supone para las ciudades la descentralización de organismos que pretende el Gobierno, con inspiración en el modelo europeo, y ha considerado que eso es lo que se hace en las ciudades con los barrios, "acercar la administración".

Así, ha apuntado que será "una política útil que traerá una mayor generación de oportunidades, asentamiento de población y más confianza en un Estado que está cerca de sus ciudadanos y que se siente parte de todo el territorio, que quiere extender toda la acción de gobierno".

Por tanto, ha instado a que "evitemos el ruido y nos detengamos para reflexionar", al considerar que "si nos dejamos llevar solo por el ruido, seguramente no logremos aprovechar una oportunidad que hoy tenemos como la tuvieron los que lograron unirnos en el municipalismo".

También se ha referido a los fondos Next Generation que permitirán "transformar y modernizar nuestro país; y no sirven ni las recetas ni las peleas de siempre ni los métodos de siempre, tenemos que ser innovadores también en las relaciones entre las administraciones". Al respecto, ha considerado que "el reto no es tanto cómo lo compartimos sino que seamos capaces de ejecutarlos con solvencia para dar respuesta".

"El reto es tan mayúsculo que no nos podemos detener a pelearnos", ha dicho la ministra, quien ha insistido en que "hay que ponerse a trabajar sin pelearnos para ver quien sale en la foto y quien es el protagonista del desarrollo de estos fondos. Ha sido un éxito de país".

Rodríguez ha señalado que en los próximos días firmará también la orden con el fondo de 2021 para la modernización y digitalización de las entidades locales, que en Andalucía son 29 ayuntamientos.

En total serán 92 millones para "facilitar el acceso a los servicios públicos y la digitalización de los trámites en poblaciones con más de 50.000 habitantes. Y casi 300 millones más vendrán en los dos próximos años para todos los municipios".