González de Lara (CEA) destaca que "cualquier bajada de impuestos va en la dirección adecuada"

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha defendido este lunes la necesidad de reducir la presión fiscal como mecanismo para impulsar la economía. "Cualquier bajada de impuestos va en la dirección adecuada", ha asegurado.

Así lo ha señalado al ser preguntado sobre este asunto en la presentación del Programa Primera Oportunidad 2025, destinado a fomentar la contratación de jóvenes graduados universitarios y titulados de Formación Profesional.

González de Lara ha explicado que cualquier reducción impositiva va en la dirección correcta, ya que "es buena para permitir que el ciudadano y las empresas tengan más dinero en el bolsillo para seguir consumiendo e invirtiendo". Ha destacado además que estas medidas no solo no reducen la recaudación, sino que pueden atraer nuevos contribuyentes.

En este sentido, González de Lara ha explicado que las medidas fiscales de la Junta de Andalucía "son importantes" y han permitido atraer empresas de otras comunidades autónomas. "Hay muchísimas personas que han buscado el domicilio fiscal en Andalucía buscando parámetros más beneficiosos", ha destacado.

El líder empresarial ha insistido en que la competitividad fiscal es fundamental, argumentando que "los territorios competimos entre nosotros mismos". "Hay que dejar la ideología y ser más prácticos", ha manifestado, poniendo como ejemplo el caso de Irlanda, donde numerosas empresas tecnológicas se han instalado por sus beneficios fiscales.

De igual manera, ha subrayado que los costes sociales para las empresas han crecido un 34% en los últimos cuatro años, lo que dificulta especialmente la situación de pymes y autónomos. "La rentabilidad es escasa y los márgenes son muy pequeños", ha explicado, defendiendo una recaudación eficiente.

Finalmente, González de Lara ha matizado que no aboga por la no contribución, sino por "la eficiencia en la recaudación y en el gasto", reiterando que los empresarios siempre estarán de acuerdo con la reducción fiscal como herramienta de dinamización económica.