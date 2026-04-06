Gorka Alda explora en el Museo Picasso Málaga sinergias entre arte visual y la música a partir de la obra de Elena Asins

Elena Asins trabajando en su estudio, 2015 - AGENCIA FOKU. JAGOBA MANTEROLA/ARGAZKI PRES

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El compositor Gorka Alda presenta una nueva actividad dentro de la programación del Museo Picasso Málaga. Bajo el título de 'Confluencias geométricas y sonoras' el artista propone un recorrido interactivo a través de la exposición temporal 'Elena Asins. Antígona'.

El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 20.00 horas y alternará momentos musicales y diálogos, en una iniciativa que abordará con otra mirada las obras de la artista.

El compositor --que fue colaborador de Asins-- propone una experiencia con la difusión sonora de una composición electroacústica (Loss and legacy), elaborada con frases y pensamientos en boca de la artista, enriquecidas con piezas audiovisuales. De esta manera, por mediación de la música, los participantes podrán profundizar en la comprensión del universo de la artista, y crear confluencias entre formas y sonidos, según ha informado el Museo Picasso Málaga en un comunicado.

Gorka Alda vive en París desde 1989 y se ha especializado en conciertos escénicos donde se establecen diálogos entre la poética del espacio, la materialidad del lugar y el universo que lo contiene. Premiado en 2002 por la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce por su concierto-instalación Con el aire cortado el hierro.

Además, ha realizado instalaciones sonoras en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Universidad de Navarra, Museo della Grafica (Pisa, Italia), Museo Chillida Leku, Artium (Vitoria), BWA Wroclaw - Galerie Sztuki Wspólczesnej (Polonia), Galería Luis Adelantado (Miami y México) y Galería Max Estrella, entre otros espacios artísticos e instituciones.

Alda se ha especializado en conciertos escénicos en los que se establecen diálogos entre el sonido y el espacio. Ha colaborado con artistas como Eduardo Chillida, Aitor Ortiz y Santiago Ydáñez. Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita a través de la web del Museo y de forma presencial en las taquillas.