Grupos de Argentina, Grecia, Hungría, Guinea Bissau y España participarán en las Galas Folclóricas de Ronda (Málaga)

La diputada provincial María del Carmen Martínez; la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, y representantes de Asociación Abul-Beka y de la Fundación Unicaja Ronda. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

La Galas Folclóricas de Ronda (Málaga), que cumplen 51 ediciones, se celebrarán del 29 al 31 de agosto con la participación de grupos procedentes de Argentina, Grecia, Hungría, Guinea Bissau y España, que incluye representación de Badajoz y de la propia localidad malagueña.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Ronda y Fundación Unicaja Ronda. Este martes se han presentado sus actividades que tendrán lugar en el auditorio Blas Infante desde las 22.00 horas, aunque los grupos también llegarán a otros puntos de la Serranía como Benaoján, Montejaque, Cortes de la Frontera, Arriate o Benalauría.

De este modo, la institución ha resaltado que las entradas se pueden adquirir en Hispania Flamenco y que, por segundo año consecutivo, se ha preparado una verbena el jueves 28 de agosto en la plaza Teniente Arce, con un pasacalles previo que partirá a las 20.00 horas desde la plaza del Socorro.

En este punto, la diputada provincial María del Carmen Martínez ha destacado el apoyo de la Diputación a estas galas internacionales porque "son una celebración de la cultura y del folclore". "Hay música, danza y un colorido único con sus trajes típicos que no se pueden perder", ha señalado.

Por su parte, la delegada municipal de Fiestas, Rebeca Muñoz, ha agradecido el trabajo de la asociación Abul-Beka y de la persona que ha sido 'alma mater' de estas galas, Adela Ramírez, quien durante más de medio siglo ha puesto "su cariño para que los rondeños y los visitantes puedan disfrutar del folclore de otros lugares del mundo".

Además de su actuación en esas jornadas, los integrantes de la asociación participan de forma tradicional en la cabalgata con la que arranca la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Al acto de presentación han acudido también Isabel Reyes y Alfonso García Vaquero, de la Asociación Abul-Beka, y Antonio Lasanta, en representación de Fundación Unicaja Ronda.