Guardia Civil libera a una tortuga de una especie amenazada de una red de pesca ilegal en la costa de Manilva (Málaga)

Intervención de la Guardia Civil para rescatar una tortuga laúd atrapada en una red ilegal en una playa de Manilva. - FB AYUNTAMIENTO DE MANILVA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha liberado a una tortuga de una especie protegida que se encontraba atrapada en una red de pesca ilegal. Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este pasado martes 13 de enero cuando el cuerpo armado recibió el aviso que señalaba que una tortuga se encontraba atrapada en una red a unos 25 metros de la playa de La Colonia de la localidad malagueña de Manilva.

Hasta el lugar se trasladó una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga que, con el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), liberó a la tortuga marina que se encontraba enrollada en un trasmallo ilegal.

Los agentes comprobaron que el animal no estaba herido. Se trataba de un ejemplar adulto de unos dos metros de longitud. Tras ser liberada se marchó nadando mar abierto, mientras que los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga retiraron la red.

El ejemplar se correspondía con una tortuga laúd (Dermochelys coriácea), la especie de tortuga marina más grande del mundo, que puede alcanzar hasta los 2,3 metros de longitud y más de 600 kilos de peso. Se trata de una especie que tiene la consideración de "vulnerable" a nivel mundial.