La Guía Michelin mantiene a sus restaurantes tres estrellas y Cataluña destaca con los más galardonados con dos - GALA GUÍA MICHELIN

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guía Michelin España 2026 ha dado a conocer este martes en Málaga a sus restaurantes 'estelares' durante su gala de presentación y donde se han mantenido con tres estrellas los mismos 16 establecimientos de restauración que ya ostentaban esta máxima distinción en la guía de 2025, mientras que por otra parte, la comunidad autónoma de Cataluña ha sido la más laureada al posicionar a cuatro de los cinco restaurantes en la categoría de dos estrellas.

Así, han resultado ganadores de las dos estrellas de la Guía Michelin los restaurantes: Aleia (Barcelona) con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; La Boscana (Bellvis, Lleida), que ha recogido el cocinero José Castañé; Mont Bar (Barcelona) con el chef Francisco José Aguado; repite con dos estrellas Michelin el Ramón Freixa Atelier (Madrid) de Ramón Freixa; y también se lleva dos estrellas Michelin el restaurante Enigma (Barcelona) con el chef Albert Adriá al frente de los fogones

Además, y entre los denominados premios Awards de la Guía Michelin, destacan el galardón al Servicio de Sala que ha sido para Abel Valverde del restaurante Desde 1911 de Madrid; el premio al mejor sumiller que ha sido para Luis Baselga, del restaurante Smoked Room también en Madrid; al chef joven para Juan Carlos García del restaurante Valdebira (Baeza, Jaén); o al mentor chef para Quique Dacosta del restaurante Quique Dacosta de Dénia (Alicante).

