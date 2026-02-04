Hallan en Cártama (Málaga) el cadáver de un hombre de 73 años que se encontraba desparecido desde el domingo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cártama. - AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - Archivo

CÁRTAMA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El cadáver de un hombre de 73 que se encontraba desaparecido desde este pasado domingo, 1 de febrero, en el municipio malagueño de Cártama, ha sido hallado este miércoles en la propia localidad.

Así lo han señalado fuentes municipales y de la Guardia Civil, que han confirmado que el cuerpo se corresponde con el del varón de cuya desparición había informado este pasado martes el Ayuntamiento del municipio en una publicación en sus redes sociales.

Precisamente, el Consistorio de este pueblo del Valle del Gudalhorce dio cuenta de que la Guardia Civil venía trabajando en el dispositivo de búsqueda, en el que también colaboraban Policía Local y Protección Civil. Asimismo, el Ayuntamiento de Cártama ha hecho públicas este miércoles sus condolencias a familiares y amigos del fallecido.