Hallan un cuerpo en el lugar donde se busca tras lluvias a dos desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga)

Busqueda de dos desaparecidos en Alhaurín el Grande tras el temporal - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde de este domingo en la zona donde se busca a dos desaparecidos en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que ha afectado desde este sábado y la madrugada de este domingo a la provincia de Málaga, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Un operativo de búsqueda se mantiene desplegado en la citada localidad tras confirmarse la desaparición de dos hombres, de 53 y 54 años. En concreto, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno, el dispositivo establecido por la Guardia Civil suma patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que están desplegados en la zona.

En el dispositivo, además de voluntarios y otros efectivos, participan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, que están rastreando también la zona del río Fahala.

El sistema Emergencias 112 Andalucía indicó que fue localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos y que los efectivos se afanan en la búsqueda por la zona.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce.