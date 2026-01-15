Hallan a un hombre fallecido en una vivienda incendiada en Málaga capital

Bomberos intervienen en un incendio en el que ha resultado fallecida una persona - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han encontrado este jueves en el interior de una vivienda incendiada el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los vecinos han dado la voz de alarma en el 112 sobre las 04.30 horas precisando que ardía una casa situada en la calle Ricardo Calvo, en el distrito de Ciudad Jardín.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Por parte de los bomberos se han desplazado al lugar dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero del Parque Central (Martiricos). Los efectivos extinguieron el incendio declarado en la primera planta de la vivienda en cuyo interior localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. La Policía Nacional investiga el suceso.