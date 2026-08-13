Hallan a un hombre muerto en el recinto ferial de Málaga capital

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MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido hallado fallecido en la madrugada de este jueves en el recinto ferial de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 01,10 horas de este jueves alertando de un hombre, de 43 años, al parecer, inconsciente en la zona del recinto ferial.

De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que confirmaron que el hombre había fallecido. Se desconocen, por el momento, las circunstancias del suceso.