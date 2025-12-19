Un herido tras un accidente en la A-7 en Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes tras un accidente en la A-7, en Málaga capital, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas, en la A-7, a la altura el punto kilométrico 978, con un vehículo implicado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos.

Tras el accidente, una persona tuvo que ser liberada al quedar atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia de bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron una autobomba del parque El Limonar y una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un vehículo de útiles, otro ligero y la citada ambulancia.