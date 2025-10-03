Herido un hombre de 25 años tras un tiroteo en Marbella (Málaga)

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 25 años ha resultado herido en la tarde de este viernes tras ser disparado por otra persona en el municipio malagueño de Marbella. Así, en relación con los hechos hay un detenido.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.35 horas, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha precisado que los alertantes indicaban que habían disparado a una persona en el citado municipio.

Al parecer, según los alertantes, el presunto autor habría huído en un vehículo y había una persona herida. De inmediato, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Marbella, de la Policía Nacional y servicios sanitarios.

El herido ha sido trasladado al Hospital Costa del Sol, ubicado en la misma localidad, aunque por el momento se desconoce su estado, han indicado las fuentes.

Por otro lado, otras fuentes cercanas a la investigación consultadas han confirmado que el detenido en relación con los hechos, un hombre de origen sueco, fue interceptado al huyendo en un vehículo.