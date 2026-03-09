Hermano de Paula, asesinada en Torremolinos en 2023, pide pena máxima y cree que "el sistema falla"

Archivo - Vista general de la fachada principal de la Ciudad de la Justicia. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hermano de Paula, la mujer asesinada presuntamente por su expareja en Torremolinos (Málaga) en 2023, tras mantener con ella una relación en la que supuestamente la maltrataba, ha asegurado que piden "pena máxima" para el acusado y ha considerado que "el sistema falla, no por el Viogén, sino por muchísimas cosas en el tema de la mujer", recordando que el procesado también será juzgado por el asesinato de otra expareja, Sibora, nueve años antes.

Así se ha pronunciado el hermano en declaraciones a los periodistas antes de comenzar el juicio contra este acusado, que se celebra desde este lunes en la Audiencia de Málaga. Así, sobre las 10.30 horas ha comenzado la selección de los miembros del jurado que encargarán de enjuiciar este caso.

El hermano de la joven ha dicho que están "nerviosos" ante este juicio. "Es un proceso duro, que hay que pasarlo", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que nunca supieron del maltrato. La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, que representa el abogado Guillermo Smerdou, piden 28 años de cárcel.

"Me parece surealista, que alguien pueda creer que ese hombre pueda tener algo de inocencia es un chiste", ha dicho el hermano, quien ha considerado que en este caso falló el que si había indicios de asesinato o si hubo otros casos de maltrato, "se podía haber estudiado mejor el caso de Sibora", que desapareció en 2014. Ha lamentado que esa familia "pueda estar tranquila ahora gracias a mi hermana con su muerte".

La Fiscalía solicita para el acusado, Marcos, una pena de 28 años de prisión al acusarle del asesinato con alevosía de Paula y de los delitos de malos tratos habituales, ambos en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela y a raíz de este crimen se inició una nueva investigación en esta ocasión por la muerte de Sibora, desaparecida desde 2014, permitiendo encontrar su cuerpo oculto detrás de una pared, tras las manifestaciones espontáneas del acusado sobre su asesinato.

En esta causa, que también se juzgará por un jurado popular, el fiscal solicita 22 años de prisión por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de genero y contra la integridad moral por ocultar el cadáver de Sibora. Este juicio también será por jurado popular pero más adelante.