El hospital auxiliar de Carranque, en Málaga capital, se mantendrá hasta principios de 2021

MÁLAGA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El hospital auxiliar habilitado en el pabellón deportivo de Carranque, en Málaga capital, que no ha tenido que ser utilizado para hacer frente al coronavirus, se mantendrá instalado hasta principios de 2021, en concreto, febrero, según el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

No obstante, según han recordado desde el Gobierno andaluz a Europa Press, este hospital auxiliar se mantendrá montado "al menos hasta final de año", ya que se ha incluido además en el Plan de Alta Frecuentación de la Gripe y entre las medidas asistenciales para los cambios de fase de desescalada.

De igual modo, fuentes de la Consejería de Deporte han precisado que se trata de posibles escenarios, ya que no hay fecha fija ni acordada, dependiendo todo de como evolucione la situación sanitaria.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, participó este pasado jueves en los 'Encuentros Deportivos Online' de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) donde señaló que "el hospital de campaña de la Ciudad Deportiva de Carranque se va a mantener hasta el mes de febrero de 2021". "Se estima una previsión en ese tiempo porque, efectivamente, las condiciones que ahora mismo estamos viviendo exigen que tengamos una previsión para un posible rebrote o no...".

Al respecto, según precisaron en un comunicado, Imbroda subrayó que "se está trabajando para derivar a los equipos que usaban sus instalaciones a otras porque durante estos meses Carranque va a estar ocupado".

"Soy optimista y estamos deseando recuperar nuestras competiciones el 7 de junio, si no hay excepcionalidad", señaló, al tiempo que advirtió de que "no existe un manual de instrucciones que nos diga lo que hacer en las próximas semanas, lo que sí hay es una falta de sensibilidad por parte del Gobierno con el deporte de alto rendimiento, que ha sido equiparado al recreativo o amateur y no tiene nada que ver".

En la charla, moderada por Laura Pérez Torres y Antonio Rengel, vicepresidenta y presidente de la APDM, respectivamente, participaron también los periodistas Emilio Fernández, jefe de Deportes en La Opinión de Málaga; Gema Lobillo, periodista especializada y profesora de la Universidad de Málaga (UMA); José Manuel Olías, jefe de Deportes en Málaga Hoy y Sergio Cortés, jefe de Deportes en Diario Sur.

Por otro lado, Imbroda señaló que "el presupuesto establecido para el 2020 ha saltado por los aires, no existe, ha habido un enorme gasto e inversión en Sanidad y esto condiciona todas las partidas presupuestarias de las distintas consejerías".

"En el caso del deporte, vamos a tratar de mantener unos compromisos que tenemos adquiridos para que el tejido deportivo andaluz se mantenga porque es una industria que genera riqueza aparte de atractivo", ha sentenciado el consejero, quien ha subrayado que "con las federaciones hemos anticipado esas ayudas", manifestó.