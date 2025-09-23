Los hoteles de Málaga capital superarán el 90% de ocupación durante la Comic-Con

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Málaga capital van a superar el 90% de ocupación con motivo de la celebración de la popular Comic-Con de San Diego que por primera vez sale de Estados Unidos para celebrarse en la capital de la Costa del Sol entre este jueves 24 y el domingo 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma).

Así lo ha expuesto a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para Málaga capital, Francisco Moro, quien especifica: "La previsión que vamos a tener desde el jueves hasta el domingo es que estamos ya por encima del 90%. Todavía hay alguna ubicación los días jueves o viernes, pero ya el domingo, pues prácticamente ya se están rozando varios hoteles casi llenos".

En este sentido, Moro ha calificado de "fantástica" esta previsión de ocupación en los establecimientos hoteleros. "Aunque son solamente cuatro días, bueno, lo importante es la repercusión o imagen internacional que vamos a dar con este evento", ha apostillado.

Preguntado por si la celebración de la Comic-Con supone un revulsivo para la ocupación en estas fechas, el responsable de Aehcos detalla que "el mes de septiembre es para nosotros el mes de congresos normalmente", lo que hace que la ocupación hotelera ya sea, de por sí, muy alta.

"Pero aquí lo importante es también, o lo que tenemos que ver, un poco más la repercusión de la marca y la imagen que vamos a dar a nivel internacional, que --la Comic-Con-- haya salido de San Diego por primera vez en toda la historia y venga a Málaga, es algo que quizás no estamos valorando mucho, pero que tiene un valor impresionante", considera el vicepresidente de Aehcos.

Y en cuanto a la preparación de los hoteles malagueños para acoger a las miles de personas que llegarán a la capital malagueña con motivo de la Comic-Con explica: "Málaga está preparada para todo. Málaga es una ciudad. Llevamos ya tantos años, que a veces hablamos como que llevamos unos años ahí. Málaga ya está asentada y Málaga está preparada para cualquier evento, sin ningún problema. Tenemos capacidad para todo, somos una ciudad de primera, sin dudarlo".

Por último, y cuestionado por si la ocupación con motivo de la Comic-Con se extiende a otros hoteles del área metropolitana, señala que sí. "Sé por compañeros que he podido hablar de la provincia, que esto es una repercusión que afecta a toda la provincia, es decir, no solamente a Málaga capital, donde está la a concentración principal, pero estoy seguro que en la provincia, que en Torremolinos o zonas cercanas a Málaga salen beneficiados también".

"Es decir, va a haber un movimiento de más de 60.000 personas en cuatro días. Es que todo el mundo sale beneficiado", según ha concluido Moro.