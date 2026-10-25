El IAPH aporta nuevas pistas para identificar el pecio hundido frente a Marbella (Málaga) como el barco 'Garigliano'

Imagen de la excavación de la carlinga del trinquete del pecio frente a las costas de Marbella (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), a través de su Centro de Arqueología Subacuática (CAS), ha finalizado la intervención arqueológica en el pecio de Cabopino, frente a la costa de Marbella (Málaga), con nuevas pistas que conducen a su identificación como la bricbarca italiana 'Garigliano', naufragada en 1887 durante un temporal.

Según una nota remitida por la Junta, la campaña de esta unidad científica de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha tenido una duración de quince días, y está previsto que en 2027 este centro especializado en patrimonio sumergido "lleve a cabo más inmersiones para profundizar en la investigación, aún no concluida, de los restos del barco".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la labor que realiza el equipo científico del Centro de Arqueología Subacuática por "aportar nuevos datos al conocimiento de nuestro pasado común, mediante la investigación de los vestigios históricos que se encuentran en los fondos marinos de las costas andaluzas".

En contexto, la documentación histórica indica que el 'Garigliano' realizaba una travesía desde Marsella con destino a Buenos Aires cuando se hundió ante la costa de Marbella. Según las fuentes documentales, este tipo de embarcaciones podía alcanzar aproximadamente los 45 metros de eslora.

Por el momento, ya se han documentado 34 metros visibles de la estructura de la embarcación. El estudio de distintos sectores de la arquitectura naval "sigue confirmando que el pecio corresponde con un buque mercante para el transporte transoceánico durante el último tercio del siglo XIX, que viajaba en el marco de las redes comerciales que conectaban Europa y América".

Además, la campaña ha ofrecido datos de la posición en la que quedó el barco tras el naufragio, en el que embarrancó con la proa orientada hacia la playa, presentando una acusada escora hacia babor. "Todo parece indicar que ambas bandas terminaron abriéndose y cayendo hacia el exterior, posiblemente, como consecuencia del peso ejercido por el cargamento una vez perdida la estabilidad de la embarcación", ha explicado la Consejería.

SONDEOS Y LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA

Durante la intervención, en la que también ha participado la Universidad de Granada (UGR), se han realizado dos sondeos arqueológicos, uno en la zona de proa, en el entorno de la carlinga del 'trinquete', --elemento estructural relacionado con el apoyo y encaje del mástil--, y otro en la zona central de la embarcación, junto a uno de los 'mamparos' o tabiques conservados, con el objetivo de "obtener información sobre la compartimentación interna del buque y su relación con los espacios destinados al almacenamiento de la carga".

Junto a estos sondeos se han efectuado dos actuaciones de limpieza arqueológica. Una de ellas se ha centrado en la banda de estribor, con el objetivo de "documentar mejor los elementos constructivos conservados". La segunda se ha realizado sobre una zona del cargamento, donde se ha podido observar que el barco llevaba distintos niveles de 'estiba' o carga.

En este sentido, toda la intervención se ha acompañado de un "amplio programa" de documentación gráfica y audiovisual, con tomas de vídeo en 360 grados que han dejado registrado el yacimiento de manera inmersiva. La campaña ha incluido también documentación fotogramétrica destinada a generar un modelo tridimensional preciso del pecio y de las zonas objeto de intervención.

CUATRO PRODUCCIONES DE BALDOSAS

Asimismo, los trabajos arqueológicos han permitido identificar hasta el momento cuatro producciones diferentes de baldosas entre el cargamento que llevaba el barco. Tres de ellas presentan marcas relacionadas con fabricantes del sur de Francia, concretamente Pierre Lançon, Roux B. Martin y A. Remuzat. Todos ellos están vinculados a "importantes centros productores del área de Marsella y Aubagne durante el siglo XIX".

También se ha documentado una producción de tejas fabricadas por Pierre Sacoman, en Saint-Henri de Marsella, "lo que contribuye a precisar la procedencia de parte de los materiales transportados".

Al hilo, la localización de 26 barriles ha presentado un "especial interés". La documentación histórica analizada ha señalado que entre las mercancías transportadas por el 'Garigliano' se encontraba cemento romano, por lo que una de las líneas de investigación será "contrastar esta información con los restos arqueológicos conservados". A lo que se ha sumado que algunos de los barriles "parecen conservar todavía parte de su contenido y se han tomado muestras para determinar su naturaleza".

Durante la campaña se han tomado también otras muestras de diferentes elementos de la propia embarcación. Las de madera "permitirán identificar las especies empleadas en la construcción del barco, mientras que las del forro de cobre del casco contribuirán al estudio tecnológico del buque".