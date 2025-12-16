La ilustradora Isa Nieto firma el cartel de la próxima edición de Torremolinos Cinema

El vicepresidente de Cultura, Juventud y Educación de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; la ilustradora y muralista afincada en Málaga, Isa Nieto; y el concejal de Igualdad de Torremolinos, Francisco García. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La cuarta edición de Torremolinos Cinema, el certamen de cine LGTBIQ+ de la ciudad malagueña, llega con un cartel que homenajea a historias que "nos han dado herramientas para transformarnos, para mirarnos mejor y para seguir avanzando hacia una sociedad donde cada persona pueda ser y amar como quiera". Así lo ha destacado la creadora del mismo, Isa Nieto, una de las ilustradoras jóvenes más potentes del panorama nacional.

La presentación del cartel oficial de Torremolinos Cinema, iniciativa organizada por el Consistorio en colaboración con la Diputación de Málaga y el Hotel Pez Espada, ha tenido lugar este martes con la presencia de la propia artista, el concejal de Igualdad, Francisco García, Manuel López Mestanza, vicepresidente y diputado de Cultura, y la gestora cultural, Cristina Consuegra.

López Mestanza, vicepresidente de la Diputación de Cultura, Educación y Juventud, ha agradecido al Ayuntamiento de Torremolinos "el compromiso que tiene con un proyecto que nace del corazón del municipio, un municipio que siempre ha sabido acoger, escuchar y abrir puertas, y eso no es fácil en estos tiempos".

El concejal ha comentado que es un honor "contar con Isa Nieto para la realización de este cartel. En ediciones anteriores hemos contado con Ricardo Cavolo, con Daniel Diosdado, con Pedrita Parker, y creo que volvemos a tener ese nivel para esta muestra de cine".

Asimismo, García ha destacado que Torremolinos Cinema "nace con la intención de demostrar cómo la cultura es el mejor vehículo para reivindicar, para hablar de los derechos humanos y para visibilizar las realidades del colectivo LGTBIQ+ y las realidades de todas las disidencias que existen en el panorama social".

En palabras de la ilustradora Isa Nieto, "el cartel representa el cine como un organismo vivo que florece y da lugar a nuevas historias", a lo que ha añadido que Torremolinos "se convierte en ese terreno fértil donde esas historias crecen, se cruzan y se comparten".

Tal y como ha detallado Isa Nieto, algunos de los personajes que componen el cartel son fácilmente reconocibles, mientras que otros funcionan de manera simbólica o nos llevan a estilos o referentes que evocan distintas épocas y sensibilidades.

El tallo de las flores compone la bandera LGTBIQ+. Esa bandera representa la savia que alimenta y conecta a todas las flores: la diversidad, la libertad y el amor en todas sus formas.

Las películas que aparecen en el cartel de este año son: 'Brokeback Mountain', 'Retrato de una mujer en llamas', 'The Rocky Horror Picture', 'Pink Flamingos' y 'Te estoy amando localmente', película que formó parte de una de las ediciones de Torremolinos Cinema.

Según la artista "la tipografía y el color juegan un papel fundamental, me gusta que estén en concordancia con la estética y hacer un pequeño guiño a los corpóreos, letreros, que han habido y sigue habiendo en Torremolinos".

También ha reconocido a Isa Nieto por esta ilustración que "no solo anuncia un festival, sino que emociona, nos interpela, nos invita a entrar y forma parte del festival antes de que comience".

Para finalizar ha destacado que Torremolinos Cinema "entiende el cine como una herramienta para tender puentes, para celebrar la diversidad desde el minuto uno y para dar voz a realidades que merecen ser vistas y escuchadas. Torremolinos tiene que sentirse orgulloso de este festival porque al final estamos hablando de una ciudad valiente, moderna, sensible con la cultura, como un motor de convivencia y libertad".

Y es que Torremolinos Cinema busca poner en valor los derechos humanos a través de una serie de contenidos vinculados a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+, al tiempo que incorpora contenidos que reflexionan sobre la defensa de las conquistas sociales en nuestro país, reflexión que muestra el firme compromiso que el municipio de la Costa del Sol mantiene, desde hace décadas, con la defensa de los valores democráticos.

SOBRE ISA NIETO

Isa Nieto es ilustradora y muralista afincada en Málaga. Tras completar sus estudios en Bellas Artes, decidió especializarse en ilustración y diseño gráfico.

Cuenta con más de diez años de experiencia en agencias de publicidad, donde ha trabajado como ilustradora, diseñadora y directora de arte, liderando diferentes proyectos en los que la ilustración se convierte en el elemento protagonista.

Le apasionan las técnicas tradicionales, que suele integrar en la mayoría de sus composiciones para lograr un equilibrio entre lo artesanal y lo digital.

Además de trabajar en soportes convencionales como papel o lienzo, ha encontrado en la pintura mural una forma de expresión que le permite explorar grandes formatos y expandir sus ilustraciones más allá de los límites tradicionales.