El incendio que afecta a un hotel en Málaga capital está "controlado y prácticamente extinguido"

Interior del hotel de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que los bomberos mantienen el operativo en el incendio registrado la madrugada del 25 de mayo en un edificio hostelero de Pasillo de Guimbarda en Málaga capital y que está "controlado y prácticamente extinguido".

En la mañana de este miércoles, han señalado que hay desplegadas dos dotaciones formadas por dos autobombas, tres autoescalas y un vehículo nodriza. Los efectivos que están trabajando en el terreno están realizando trabajos de refresco y prevención para evitar su reactivación y completar la extinción.

Estas labores de enfriamiento, señalan desde el Ayuntamiento, "continuarán durante los próximos días y pueden conllevar la aparición de humo en determinados momentos, pese a que la situación está controlada".

Una vez garantizada la seguridad en el interior, esta miércoles se ha realizado la preceptiva visita de inspección por parte de la Policía Científica de la Policía Nacional para investigar las causas del incendio, así como de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para valorar el estado del inmueble.

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las 01,26 horas, del pasado lunes, según informaron desde Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se propagó al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencias procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados y no hubo que lamentar daños personales.