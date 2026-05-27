El PP de Huelva celebra una "victoria histórica" el 17M tras superar los 100.000 votos y ganar en 48 municipios

Reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Huelva. - PP HUELVA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha presidido este miércoles la reunión de la Junta Directiva Provincial en la que se ha destacado la "victoria histórica" con más de 100.000 votos al PP en la provincia y el triunfo en 48 municipios onubenses.

Durante la reunión de la Junta Directiva del PP de Huelva, según ha detallado la formación política en una nota, González ha subrayado "el apoyo mayoritario de los onubenses al proyecto de Moreno con una mayoría solvente en el conjunto de Andalucía" que demuestran "el respaldo a la manera de gobernar y hacer política de los populares".

El dirigente popular ha remarcado que el PP "consolidad" su liderazgo en la provincia con una "victoria contundente y amplia la distancia con el PSOE al que le aventaja en más de 38.400 votos lo que supone una ventaja de más de 15 puntos con respecto al PSOE, y en más de 25 puntos con Vox".

"Los onubenses y el resto de andaluces han apostado claramente porque un Gobierno liderado por Moreno siga transformando esta tierra" ha subrayado antes de afirmar que "como la anterior etapa, los próximos años se caracterizarán por la vía de diálogo y entendimiento para que Andalucía cuente con estabilidad, seguridad y confianza".

Finalmente, ha recordado la "victoria abrumadora" del PP en las ocho provincias andaluzas que confirma que "el proyecto político de Juanma Moreno sigue siendo el referente político para la mayoría de los andaluces", con casi 150.000 votos más que en el año 2022.