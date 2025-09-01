Un incendio afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena (Málaga)

Vista del incendio que afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

Hay seis viviendas desalojadas en el área donde ya están desplegados medios del Infoca y de los servicios municipales de emergencias

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Un incendio en una zona de matorral afecta a la zona de Santángelo Oeste en la ciudad malagueña de Benalmádena, donde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, y servicios municipales de emergencias ya trabajan para intentar frenar el avance de las llamas.

Según información facilitada por el Ayuntamiento de Benalmádena, los servicios de emergencias de la localidad han comenzado a trabajar a las 12.10 horas en este incendio con la colaboración de medios terrestres y aéreos del Infoca.

El Consistorio también señala que las labores de extinción se han complicado debido al fuerte viento que hay en la zona. Además, hay restricciones de tráfico en el área afectada y seis viviendas han sido desalojadas en la calle Camino de las Canteras.

El Plan Infoca ha informado a través de sus redes de que están desplegados en la zona del incendio dos Bricas, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente y dos grupos de bomberos forestales, además de un vehículo autombomba y dos helicópteros: uno semipesado y uno ligero.

Además, el Ayuntamiento también ha movilizado a la zona del incendio en Santángelo Oeste a la totalidad de las dotaciones de bomberos de Benalmádena y a personal de Protección Civil.