Intervenidas 2,5 toneladas de hachís tras detener a ocho personas en Málaga, Valencia y Girona

Droga intervenida en una operación policial - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y hachís y han detenido en las provincias de Málaga, Valencia y Girona a ocho de sus miembros, hombres de entre 24 y 58 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y hurto de vehículo y falsedad documental.

En concreto, tres de ellos fueron arrestados en la localidad valenciana de Cullera, dos en el municipio malagueño de Marbella y otros dos en Torremolinos (Málaga) y uno en Girona. Tras pasar a disposición policial, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para tres de los arrestados.

Asimismo, los agentes han registrado seis domicilios y un local, interviniendo 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo conjuntamente por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Torremolinos-Benalmádena, en Málaga, y la de Valencia, se inició el pasado mes de mayo, tras tener conocimiento de la existencia de una organización criminal que operaría en la Costa del Sol.

Al parecer, la organización estaba dedicada a la adquisición, guarda, preparación y transporte por vía terrestre de sustancia estupefaciente hasta su destino a mercados internacionales europeos, principalmente Francia. Para ello, emplearían vehículos sustraídos alterando sus placas de matrícula.

Las pesquisas de los agentes permitieron constatar la existencia de un patrón de actuación por parte de los miembros de la organización criminal: se suministraban de la sustancia estupefaciente --cocaína y hachís-- en Portugal y utilizaban Málaga y Valencia como destinos intermedios para la distribución parcial de la droga, así como para su almacenamiento y preparación en partidas antes de cruzar la frontera española y entregar la mercancía en su destino final, Francia.

Para transportar la droga, la organización criminal investigada empleaba vehículos de alta gama sustraídos, principalmente en Francia y Bélgica, con capacidad y cilindrada suficientes para asegurarse una huida en caso de detectar cualquier seguimiento policial o de organizaciones rivales, a los que alteraban las placas de matrícula.

En septiembre, los investigadores registraron seis domicilios y un local en las provincias de Málaga y Valencia, interviniendo en una de las viviendas 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína.

También se intervino un fusil, 13.000 euros, cinco vehículos sustraídos, 14 juegos de placas de matrícula falsas, troqueladores y soportes de placas, inhibidores de señal, así como documentos de identidad falsos, entre otros efectos.

La operación policial se saldó con ocho hombres detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y hurto de vehículo y falsedad documental.