Investigadas más de 60 personas y rescatados 125 animales en dos operaciones en Málaga

Archivo - Un agente del seprona en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, han llevado a cabo dos operaciones para la defensa y protección de los animales en la provincia de Málaga en las que se han investigado a 66 personas y se han incautado más de 225 artes prohibidas para la caza.

En total en las operaciones 'Malum', contra el maltrato y/o abandono de animales domésticos, y 'Faunus', para la persecución de delitos contra la fauna silvestre, han sido rescatados 125 animales y esclareciendo 44 delitos contra los animales y la fauna.

Así, en el marco de la operación 'Malum' se han investigado a 34 personas por delitos de maltrato y abandono de animales domésticos en varios municipios de Málaga, esclareciéndose 29 delitos. En total han sido rescatados 70 animales que se encontraban en una situación deplorable, detectándose animales con heridas y con enfermedades como la leishmaniosis, sarna entre otras patologías, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En la operación se han confeccionado 245 denuncias por infracciones administrativas a la normativa sobre animales, relacionadas principalmente con el bienestar animal, falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, higiene animal, asistencia veterinaria, así como por inexistencia de registros documentales y sanitarios.

Los investigadores han llevado a cabo 63 inspecciones a diversas instalaciones donde se encontraban los animales, dando cuenta a las autoridades competentes de las deficiencias encontradas.

Por su parte, en la operación 'Faunus' han sido investigadas 32 personas en la provincia por diversos delitos relacionados con la caza y pesca furtiva. Se han intervenido 55 animales, liberando a la naturaleza aquellos que tenían posibilidades de sobrevivir y remitiendo a centros especializados aquellos que requerían cuidados veterinarios.

Se han esclarecido 15 delitos y se han realizado 67 denuncias por infracciones administrativas, en su mayoría en materias de caza. Asimismo, han intervenido 227 artes prohibidas y medios de caza no selectivas; 197 lazos para captura de conejos y pequeños depredadores y 14 redes para la captura de aves fringílidas entre otros efectos.

Este tipo de artes se encuentran totalmente prohibidas, constituyendo un delito contra la fauna. Además de estas artes también se han interceptado redes de pesca ilegales, jaulas trampa, cepos, así como seis armas de fuego utilizadas para la caza furtiva.

También se ha actuado contra el tráfico ilegal de animales, recuperando varios especímenes de tortugas sulcata (centrochelys sulcata), un caparazón de tortuga boba (caretta caretta) y un loro yaco (psittacus erithacus).

Todas las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Las investigaciones han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga; y se ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y el apoyo de algunas asociaciones protectoras de animales y de veterinarios de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga.