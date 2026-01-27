El investigado por matar a expareja en Alhaurín el Grande (Málaga) fue condenado en diciembre por quebrantar alejamiento

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por presuntamente acabar con la vida de su expareja este pasado sábado en Alhaurín el Grande fue condenado en diciembre de 2025 a cuatro meses de prisión por haber quebrantado una orden de alejamiento que se le había sido impuesto en una causa judicial por vejaciones, amenazas y maltrato contra la ahora asesinada, por la que aún no ha sido juzgado.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que en esa sentencia, fechada el 3 de diciembre, el acusado asumió los hechos y se conformó con la pena impuesta por el quebrantamiento, quedando pendiente la causa principal que será previsiblemente juzgado por el Penal número 13 de Málaga.

Según han explicado, la entrada en prisión quedó en suspenso durante dos años con la condición de no cometer ningún delito. Esta condena del 3 de diciembre fue dictada por la misma Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín que este martes ha acordado su ingreso en prisión provisional en relación con el presunto homicidio de su expareja el sábado.

En la sentencia condenatoria por el quebrantamiento, consultada por Europa Press, se precisa que el acusado, "plenamente consciente" de que tenía una orden de alejamiento, "en varias ocasiones los días 11, 15 y 29 de noviembre de 2025, se personó en el domicilio de su expareja, sin que aquella le permitiera la entrada".

Esta condena era la consecuencia de las diligencias penales abiertas por unos hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025 cuando la ahora fallecida denunció a su pareja por haberle propinado una patada en la cadera y de haberla amenazado de muerte, además de dirigirle varios insultos.

Al día siguiente y tras tomarles declaración a ambos, el Tribunal de Instancia impuso al ahora detenido la prohibición de aproximación a menos de 300 metros de su domicilio y a cualquier lugar en el que se encontrara así como la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio.

En cuanto a las medidas civiles, la juez concedió a la mujer amenazada el disfrute de la vivienda familiar junto a sus hijos y la obligación para el padre de abonar mensualmente una cantidad económica para la manutención de los menores.

Asimismo, han apuntado que anteriormente, en marzo de 2024 el detenido fue juzgado y condenado en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por un delito leve de amenazas sobre su mujer. La condena consistió en 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la prohibición de portar armas de fuego y una medida de alejamiento de cuatro meses respecto de su pareja. La condena ya ha sido cumplida por el detenido y la pareja reanudó la convivencia familiar hasta los hechos ocurridos el 22 de octubre.