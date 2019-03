Una investigadora de la UMA, distinguida en un congreso europeo por su estudio de materiales orgánicos

Publicado 29/03/2019 14:49:39 CET

La investigadora del Departamento de Química Física de la Universidad de Málaga (UMA) Irene Badía ha sido distinguida en un congreso europeo referente en el estudio de materiales orgánicos por su trabajo innovador en este sentido.

Se trata del encuentro 'CpiC-10' --'10th European Symposium on Computing pi-Conjugated Compounds'-- que, desde hace una década, reúne a jóvenes científicos que destacan por sus proyectos relacionados con investigaciones sobre materiales orgánicos conjugados desde el punto de vista de la química computacional.

Un foro científico para intercambiar ideas, metodologías y, principalmente, discutir sobre problemas no resueltos con los que se enfrentan los investigadores que trabajan en el campo de los cálculos teóricos de compuestos orgánicos conjugados, según ha explicado la UMA en una nota de prensa.

Según Badía, en los últimos años la investigación en el campo de los materiales orgánicos conjugados que presentan electrones desapareados --conocidos como radicales-- ha avanzado mucho debido a sus grandes ventajas en aplicaciones relacionadas con la nanotecnología o la electrónica y fotónica orgánica, como las células solares u OLEDs.

Sin embargo, la investigadora de la UMA señala que ciertos sistemas orgánicos conjugados con carácter radicalario suelen ser poco estables a temperatura ambiente. En este sentido, su trabajo se centra en materiales basados en el compuesto carbazol, que presentan una mayor estabilidad junto con excelentes propiedades electrónicas y, además, son más baratos.

En su trabajo han analizado de forma exhaustiva cómo influyen los parámetros estructurales y electrónicos en estos sistemas basados en carbazol, con el objetivo de obtener nuevos materiales inteligentes más accesibles, económicos y sostenibles.

El estudio reconocido de la investigadora Badía Domínguez 'Impact of the Dicyanomethylene Substitution Position on the Cyclophane Macrocycle Formation in Carbazole-based Biradicals' también ha sido publicado en la revista científica 'ACS omega'.