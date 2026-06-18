Investigadores de cinco países toman muestras de uranio y ADN en pinturas y grabados de cuevas de Rincón de la Victoria

Investigadores de cinco países toman muestras de uranio y ADN en pinturas y grabados de las cuevas de Rincón de la Victoria - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Investigadores de cinco países han tomado muestras de uranio y ADN en pinturas y grabados paleolíticos de las cuevas del municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Formado por miembros de Canadá, Países Bajos, España, Portugal y Reino Unido, el proyecto First Art, que cuenta con el patrocinio de National Geographic, ha regresado a Rincón de la Victoria para realizar nuevos trabajos de campo llegando a las zonas más alejadas de las bocas de entrada.

Así lo ha informado el concejal de Turismo y Cuevas de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, que ha destacado "la importante labor que se viene haciendo en las cavidades no sólo a nivel turístico, sino también científico y divulgativo".

"Se trata de la tercera visita del equipo internacional que sigue apurando los trabajos de campo antes de pasar a la siguiente fase", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "la enorme labor que se viene desarrollando en los últimos años para situar las cavidades del municipio en el epicentro internacional de las investigaciones".

"Nuestra labor ha sido la de poner en valor dos cuevas que no dejan de atraer visitantes, pero también impulsar la investigación de estas cuevas que tanto interés científico han despertado. Los resultados están siendo notables y Rincón de la Victoria se ha colocado en el mapa internacional del arte Paleolítico", ha sentenciado.

Según han explicado miembros del equipo internacional, "los trabajos de campo que se están realizando consisten en la recogida de muestras de carbonatos que cubren pinturas y grabados que ya han sido, en otras dos ocasiones, fechados con cronologías superiores a 35.000 años de antigüedad".

"Ahora, además y por segunda vez, se tomarán muestras de ADN en aquellos pigmentos conservados en las zonas más lejanas a las bocas de entrada, donde la estabilidad climática ha mantenido rastros genéticos de la presencia humana inalterados", ha explicado Pedro Cantalejo, del equipo provincial de investigadores.

El proyecto de investigación prehistórica que se ha venido desarrollando desde 2021, culminará a finales de este próximo verano la fase de actividades de campo --de intervención directa en las cavidades--.

"Al equipo le espera un nuevo ciclo de un par de años de trabajos de laboratorio y publicaciones que, claramente, situarán estos yacimientos prehistóricos (Paleolítico y Neolítico) situados en la Bahía de Málaga, en primera línea mundial, gracias a la enorme colaboración internacional que se ha sumado a este proyecto, y que nació como objetivo de un equipo provincial que unió esfuerzo para recuperar información de unas cuevas desahuciadas por la comunidad científica del siglo XX", ha agregado María del Mar Espejo, una de las investigadoras malagueñas del equipo.

Dicho equipo provincial está compuesto por los miembros del Instituto de Investigación Cueva de Nerja: Luis-Efrén Fernández, Cristina Liñán y Yolanda del Rosal; el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz: José Ramos y los investigadores malagueños María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo (que iniciaron los estudios de estas cavidades en 1984).

A este equipo se ha sumado el grupo internacional de National Geographic: George Nash, Genevieve von Petzinger, Barbara Oisterw, Barbara Oosterwick y el director del proyecto Firts Art Hipólito Collado.