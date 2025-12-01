Investigados tres hombres detenidos por la violación grupal de una joven en un descampado de Málaga

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga el pasado 27 de noviembre a tres hombres, de entre 18 y 19 años, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han indicado que la agresión sexual tuvo lugar el pasado día 3 de octubre, de madrugada, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña.

Según han indicado, la víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca. En un momento de la noche, la joven salió del establecimiento con el chico que acababa de conocer y, seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la vía pública, otros dos varones, amigos del anterior.

Siempre según la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la perjudicada recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser "muy compleja", han asegurado.

Numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los responsables, que fueron localizados el pasado jueves en sus respectivos domicilios.

Han indicado que los investigados fueron puestos a disposición judicial el viernes 28 de noviembre y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga conoce de los hechos. Según la información adelantada por Diario 'SUR', la magistrada decretó prisión provisional para los tres detenidos.