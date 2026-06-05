Investigan el hallazgo de dos fallecidos por arma de fuego en Málaga capital

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de dos personas, un hombre y mujer de 56 y 51 años respectivamente, fallecidas por arma de fuego en Málaga capital.

Así, el hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar sobre las 07,30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.