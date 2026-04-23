Isabel Rodríguez escucha las reivindicaciones de distintas asociaciones por el derecho a la vivienda de Málaga

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), durante una reunión mantenida con plataformas por el derecho a la vivienda de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mantenido una reunión con diferentes asociaciones por el derecho a la vivienda de Málaga, en la que ha escuchado sus reivindicaciones; un encuentro al que ha asistido también el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Así lo han señalado en una nota, en la que han precisado que en concreto, estos colectivos han trasladado a la ministra sus reivindicaciones en cuanto a la proliferación de viviendas turísticas y su afectación a los precios de la vivienda, así como los efectos de la compra por parte de extranjeros no residentes y otros usos de la vivienda no residenciales.

La ministra se ha reunido con Alejandro Orfila y Laura Fraile, de la Plataforma 'Málaga por la Vivienda'; Mónica Reino, de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga; José Ocón y Lourdes Gómez, de la Asociación Victoriana de Capuchinos; y María Ángeles Ramírez, de la Asociación Vecinos La Malagueta.