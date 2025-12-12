IU considera "imprescindible" que los trabajadores se organicen en CCOO "porque hay riesgo de involución democrática"

Toni Morillas, Ernesto Alba y Toni Valero asisten a la asamblea de delegados de CCOO. - IU

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU Andalucía, a través de su coordinador regional y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado "imprescindible" que los trabajadores y trabajadoras se organicen en el sindicato CCOO "porque hay riesgo de involución democrática".

En este sentido se ha pronunciado Valero este viernes en Málaga, donde junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta y secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, y a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha asistido a la asamblea de delegados del sindicato, que ha contado con la presencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Para Valero, CCOO es "una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora andaluza ante el desmantelamiento de los servicios públicos que está perpetrando el gobierno de Moreno Bonilla así como en multitud de conflictos laborales que acontecen en empresas en Andalucía".

Y, a renglón seguido, ha añadido: "Hoy más que nunca es imprescindible que los trabajadores y trabajadoras se organicen en el sindicato porque hay riesgo de involución antidemocrática y de demolición del estado del bienestar".

Para el líder regional de IU, el sindicato CCOO "sigue siendo una fuerza motriz fundamental para los avances sociales en nuestro país por lo que desde IU vamos a seguir peleando conjuntamente para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras".

Por su parte, para el candidato de IU, Ernesto Alba, existen tres amenazas preocupantes para los trabajadores y trabajadoras andaluzas: los especuladores, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la extrema derecha.

Sobre la especualación, ha dicho que "especuladores y empresas garrapatas que se están quedando con nuestros recursos, con los que es de todas y de todos: sanidad, vivienda, agricultura, educación...". Y sobre Moreno, ha afirmado que "está ejerciendo de 'alfombra roja' para que esos especuladores se asienten en Andalucía robándonos nuestra riqueza".

Y sobre la extrema derecha, ha dicho que actúa "generando odio contra los más débiles para que la atención, mientras el resto nos roba lo que es de todas y de todos, se focalice en otro lado".

A renglón seguido, el también secretario general del PCA ha dicho que en esta situación, "es fundamental el papel de los sindicatos de clase como CCOO". "Allí donde esté el sindicato, los especuladores y las derechas tienen más dificultades de jodernos la vida a los trabajadores", ha concluido.

Para Morillas, en las asambleas de delegados de CCOO como la celebrada este viernes en Málaga es donde "se ve la fortaleza de CCOO, un sindicato pegado al territorio, presente en todos los conflictos laborales de nuestra provincia, peleando por lograr condiciones de vida digna para la clase trabajadora".

Y ha asegurado de que en Málaga "vivimos de manera especialmente virulenta los efectos de las políticas especulativas y de privatización de servicios públicos del PP. Son las políticas de Moreno Bonilla pero también las del alcalde de Málaga. Para organizarnos frente a las políticas que defienden a los especuladores y dejan en la cuneta a la clase trabajadora, es fundamental la organización sindical".